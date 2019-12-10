План Китая по приобретению авианосцев для всех своих флотов, похоже, терпит крах

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Возможная пауза в производстве носителей может цементировать разрыв в зияющих возможностях между американским и китайским флотами.

По сообщениям, Китай замедлил свой план приобретения двух авианосцев для каждого из своих региональных флотов., информирует enovosty.com/news.

Вместо того, чтобы идти вперед с развитием флота с шестью авианосцами — по два для северного, восточного и южного флотов — военно-морской флот Китая может остановиться после приобретения четвертого авианосца.

«По словам военных, планы на пятый авианосец пока приостановлены», — сообщила газета «Morning Post» в Гонконге. «Они сказали, что технические проблемы и высокая стоимость тормозят программу».

Возможная пауза в производстве носителей может цементировать разрыв в зияющих возможностях между американским и китайским флотами.

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Сон Чжунпин, военный эксперт и телевизионный комментатор, в конце 2018 года заявил Global Times, что Китаю нужно как минимум пять авианосцев для реализации своей военной стратегии. Ван Юньфэй, отставной офицер китайского военно-морского флота, сказал, что Пекину нужно шесть авианосцев.

Министерство обороны Китая отказалось сообщить, сколько перевозчиков в конечном итоге планируется приобрести.

Но если оставить в стороне высокую стоимость, шесть таких агрегатов будут иметь смысл. Оснащение каждого из трех региональных флотов двумя авианосцами позволило бы развернуть одного перевозчика из каждого флота, в то время как другой пошел бы на техническое обслуживание.

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В 2019 году каждый флот имеет от 20 до 30 крупных надводных кораблей, не менее десятка подводных лодок и несколько десантных судов. Лишь один из них эксплуатирует авианосец — Ляонин, который был введен в эксплуатацию в 2012 году.

Второй перевозчик «Шаньдун», слегка улучшенная копия «Ляонин» и первый в Китае собственный авианосец, завершает морские испытания. Перевозчик номер три, более крупное судно, чем «Ляонин» и «Шаньдун», строится в Шанхае. Четвертый авианосец, вероятно, будет похож по дизайну на номер три.

Ляонин и Шаньдун вытесняют около 55 000 тонн воды. Их силовые установки неядерные, и для запуска самолетов они используют пандусы, а не американские катапульты.

Макет рампы, вероятно, ограничивает максимальный стартовый вес самолета в 30 тонн, сообщил бывший источник военно-морских сил Китая. При таком весе истребитель-носитель J-15 не может нести полный груз топлива и оружия, ограничивая их короткими боями на коротких дистанциях.

По сообщениям, у третьего и четвертого авианосцев будут катапульты, позволяющие им запускать более тяжелые самолеты, включая полностью вооруженные истребители и самолеты раннего предупреждения.

Военно-морские силы США имеют 11 атомных кораблей и 9 штурмовых кораблей. Разрыв между 20 перевозчиками американцев и возможным китайским флотом из четырех авианосцев подчеркивает многолетнее преимущество Соединенных Штатов в расходах.

«Несмотря на увеличение военных расходов Китая, США продолжают тратить гораздо больше денег», — пояснил MIT Technology Review. Оборонный бюджет США в последнее время превышал 700 миллиардов долларов в год, в то время как Китай обычно тратит около 250 миллиардов долларов.

Разница заключается не в количестве персонала, а в танках, кораблях, самолетах, вертолетах, спутниках и другой военной технике, а также в обучении и системах, которые позволяют всем этим машинам и людям эффективно работать вместе.

Годы огромных военных бюджетов дали США возможность исследовать земной шар и показать свою проектную мощь. Как доказывает ее длительное, неубедительное участие в Афганистане, это не обязательно означает, что Америка всегда будет побеждать. Но она обладает уникальными экспедиционными способностями. Заправка самолетов в воздухе может не звучать как технологическое преимущество, но они имеют решающее военное значение.

Авианосцы в большей степени, чем любая другая технология, позволяют американским вооруженным силам создавать войска практически в любой точке мира. В этом важном измерении военной мощи Китай намного отстает от Соединенных Штатов — и, возможно, никогда их не догонит.