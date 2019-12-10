Associated Press: Лагард столкнулась с серьезными проблемами из-за ослабевающей экономики ЕС

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Кристина Лагард столкнулась с серьезными проблемами из-за ослабевающей экономики и политических разногласий

Новая глава Европейского центрального банка Кристина Лагард столкнулась с серьезными проблемами из-за ослабевающей экономики, политических разногласий и вопросов о том, что еще центральные банки могут сделать, чтобы увеличить экономический рост. Об этом сообщает Дэвид МакХьюдж в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Аналитики не ожидают, что Лагард объявит об изменении размера процентной ставки или положений программы стимулирования покупки облигаций.

Ранее Центробанк принял пакет мер стимулирования для экономики ЕС в условиях усиливающихся угроз, связанных с торговым конфликтом между США и Китаем и уходом Британии из Европейского союза.

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Лагард призывает европейские правительства больше тратить на инициативы, которые могут стимулировать экономический рост, такие как улучшение инфраструктуры и проведение высокоскоростного интернета.