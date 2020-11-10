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Россия в выигрыше от поражения Армении и теперь ясна хитрая игра Путина, — Бутусов

Главная » Последние новости » Новости мира » Россия в выигрыше от поражения Армении и теперь ясна хитрая игра Путина, - Бутусов
 
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Путин дал Алиеву гарантии невмешательства, и войной полностью подавил попытки армян свернуть на прозападный курс.

На то, что сейчас происходит в Армении и Азербайджане надо смотреть руководству Украины, Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку, Кравчуку, Демченко и всем другим нашим политикам, которые толкают Украину к миру с Россией на ее условиях. Если вы на такое пойдете, последствия будут более жесткими, — пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Мир подписан на условиях Азербайджана, президент РФ Путин дал Армении гарантии безопасности и своих миротворцев, то есть Россия в результате капитуляции усиливает свои позиции в регионе. В полном проигрыше Армения – Пашинян по сути признал полный разгром и неспособность оказывать дальнейшее сопротивление. И вот сейчас возмущенная толпа армян захватила правительство, люди требуют отставки властей. Ни полиция ни кто-либо из чиновников не пытается остановить людей, информирует enovosty.com/news.

О чем договорились? Анализ делаю на основе заявления, опубликованного армянскими СМИ:

— Армянская армия полностью выводится из Карабаха. Безопасность армянских поселений обеспечивает небольшой контингент российских миротворцев. Российских миротворцев можно вывести из региона полностью через 4,5 года, согласно одностороннему заявлению Азербайджана, без всяких условий. По сути Азербайджан получает полный контроль над регионом, который может стать абсолютным через несколько лет;

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— Азербайджан до 1 декабря возвращает себе почти весь Карабах, у Армении остаются только те города в горных районах, которые она еще контролирует — Степанакерт, Мардакерт, Мартуни. Шуша и все другие районы, занятые азербайджанской армией, остаются под контролем Баку. Армения отдает Кельбаджар и весь Кельбаджарский район, Лачин и весь Лачинский район, Агдам и весь Агдамский район, контроль за новой дорогой Варденис-Мардакерт, а дорога Лачин -Шуша также полностью отдается Азербайджану. Лачинский коридор будут охранять уже российские миротворцы. То есть все магистрали контролируют азербайджанцы, которые разрешают следить за порядком только российскому контингенту, численность которого строго ограничена;

— Армяне сохраняют остальную меньшую часть Карабаха, за это Азербайджан получает стратегическое преимущество — прямую дорогу через Армению в Нахичевань, и соединяется с своим анклавом через трассу — формально трасса армянская, фактически транспортное сообщение с Нахичеванью будут обеспечивать российские пограничники и ФСБ;

— Россия в выигрыше от поражения Армении, и теперь ясна хитрая игра Путина. Он дал Алиеву гарантии невмешательства, и войной полностью подавил попытки армян свернуть на прозападный курс. Россия теперь усиливает свое присутствие, по сути Армения передает часть своей территории для создания Азербайджаном путей сообщения, и этот путь вообще не контролирует. Россия, как гарант соглашения, становится главным игроком армянской политики. И становится важна для Азербайджана как гарант коридора в Нахичевань. Уничтожение азербайджанцами российского вертолета ничего не изменит в политическом раскладе (это произошло вне зоны боевых действий в Карабахе, на границе с Нахичеванью);

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— Турция не является участником соглашения, но эта война — крупнейшая геополитическая победа Эрдогана, который сделал Турцию самым влиятельным игроком на пост-советском Кавказе. В тексте заявления, которое распространили армяне, этого нет, но азербайджанские СМИ уверяют, что в состав миротворцев в Карабае войдут также турецкие военные.

Этот мирный протокол – важнейшая стратегическая победа Азербайджана. Небольшой горный район, который оставляют Армении, стратегического значения не имеет, и может быть занят в любое удобное время. Российские миротворцы имеют мандат на 5 лет, их можно после этого вывести.

Взамен этого, Азербайджан выторговал гораздо более важное преимущество – прямую дорогу в Нахичевань. Это стратегический политический и экономический выигрыш, который радикально укрепляет общее положение Азербайджана, — написал Юрий Бутусов.

Напомним, утром 10 ноября с российского военного аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах вылетели уже десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту, сообщает Минобороны РФ.

Военный контингент оправлен в зону нагорно-карабахского конфликта на основе соглашения о прекращении огня, подписанного Арменией, Азербайджаном и Россией в ночь на 10 ноября.

В Карабахе будут дислоцированы 1960 российских военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

По условиям соглашения о прекращении огня, российские миротворцы будут находиться на линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил. Также они станут охранять Лачинский коридор, соединяющий центр Нагорного Карабаха Степанакерт с Арменией.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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