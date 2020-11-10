«Наши ценности необходимо защищать как офлайн, так и онлайн»: ЕС усиливает борьбу с онлайн-экстремизмом

Главная » Последние новости » Новости мира » "Наши ценности необходимо защищать как офлайн, так и онлайн": ЕС усиливает борьбу с онлайн-экстремизмом "Наши ценности необходимо защищать как офлайн, так и онлайн": ЕС усиливает борьбу с онлайн-экстремизмом

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Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС усиливает борьбу с онлайн-экстремизмом

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС планирует ужесточить борьбу с онлайн-экстремизмом. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Исламисты менее чем за месяц убили восемь человек в Париже, Ницце и Вене. Атаки привлекли внимание блока к угрозе экстремизма, которая снова стала актуальной в Европе после поражения боевиков Исламского государства в Сирии и Ираке в 2017 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон должен обсудить новые меры безопасности с фон дер Ляйен и канцлером Германии Ангелой Меркель 10 ноября. Министры юстиции и внутренних дел ЕС встретятся в пятницу.

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Фон дер Ляйен сказала, что новые правила ЕС будут включать меры по борьбе с экстремистским контентом. «Наши ценности необходимо защищать как офлайн, так и онлайн», — сказала она.