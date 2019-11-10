Из-за масштабного лесного пожара на киностудии Warner Brothers объявлена эвакуация

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Сотрудники Warner Brothers объявили эвакуацию в связи с сильным пожаром, вспыхнувшим неподалеку от киностудии.

На Голливудских холмах пожарные службы занимаются тушением огня. Возгорание случилось посреди дня 9 ноября. Пожар охватил 140 кв. м на тот момент, когда спасатели смогли остановить его продвижение далее, информирует enovosty.com/news.

К тушению привлекли 230 специалистов, пять вертолетов, а также два самолета. Под вечер 9 ноября огонь удалось частично взять под контроль.

Власти Лос-Анджелеса не приказывали начинать эвакуацию сотрудникам киностудии Warner Brothers, это их личное решение. Они покинули здание в качестве меры предосторожности. Также свои дома покинули люди, живущие неподалеку студии.

Американская пожарная служба сообщает, что пожар возник в лесу. Рядом располагаете не только Warner Brothers, но и парк аттракционов Universal Studios и Гриффит-парк.

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Напомним, что в последнее время в Калифорнии очень часто возникают лесные пожары. Так, по состоянию на конец октября власти штата провели эвакуацию почти 180 тыс. людей. Из-за чрезвычайной ситуации почти миллион жителей были отключены от электроснабжения. Сильнее всего от лесных пожаров пострадал округ Сонома – огонь уничтожил 30 тыс. акров земли.