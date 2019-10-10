В Испании проходит акция протеста фермеров за изменение системы ценообразования

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В Испании проходит акция протеста фермеров за изменение системы ценообразования

Тысячи испанских фермеров, выращивающих оливки и производящих оливковое масло, устроили акцию протеста в Мадриде, призывая к созданию более справедливой системы ценообразования на их продукцию. Об этом сообщают Елена Родригез, Эмма Пинедо и Соня Доусет в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Фермеры опасаются, что катастрофическое снижение цен на их продукцию может быть усугублено предстоящими тарифами США. Напомним, США ввели штрафные пошлины в размере 25% на некоторую агропромышленную продукцию, в частности на сыр, оливковое масло и вино.

По данным испанской ассоциации экспортеров оливкового масла Asoliva, Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире потребителем оливкового масла, а объем потребления составляет около 320 000 тонн в год. Из этого объема 120 000 тонн или около 37% поставляет Испания.

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Американские тарифы должны вступить в силу 18 октября. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луис Планас говорит, что испанское сельское хозяйство оказалось перед перекрестным огнем, хотя не имеет к евроамериканскому конфликту никакого отношения.

По сообщению ассоциации фермеров, фермеру нужно заработать не менее 3 евро, поскольку стоимость производства составляет около 2,75 евро». «Если я не смогу окупить производство, я оставлю их птицам», — сказал фермер Рамирес.