Контроль в супермаркетах: во Франции за ношением масок будут следить роботы (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

10.09.2020 г.
16:13Пионтковский назвал три вещи, которые обрушат всю систему путинизма
15:09Запад официально признал в Навальном замену Путину, - военный эксперт
13:40"Какие милые дети": Иванка Трамп показала в Instagram своих детей (ФОТО)
13:22Индия и Китай продолжают стягивать войска к границе: танки, истребители и ракетные системы ПВО
12:29Илья Пономарев: "Нахождение Турцией природного газа подстегнет внимание к инвестициям в Черноморский бассейн"
11:56«Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал» - Лукашенко заявил, что не отдаст власть
11:39Беларусь превращается в Венесуэлу, - Злой Одессит
Все новости мира

Аналитика

07.09.2020

Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации

Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации
Зачем Кремль пошел на покушение на Навального, почему план провалился и Алексей остался жив, почему множество политических убийств и террористических ...
04.09.2020

Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?

Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?
Нынешний политический сезон в Украине будет непростым для украинской власти, так как работать придется не только в сложных социально-экономических условиях ...
04.09.2020

Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности

Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности
Все более становится очевидным, что смысл происходящего сейчас в США нельзя объяснить только масштабными социальными протестами, которые в Штатах отнюдь ...

Последние новости

10.09.2020 г.
16:13 Пионтковский назвал три вещи, которые обрушат всю систему путинизма
16:04 Стали известны детали окончания эпопеи с танкером "Делфи" в Одессе
15:21 На украинских дорогах появились новые знаки: что нужно знать водителям
15:20 Степанов рассказал, когда в Украине введут жесткий карантин
15:09 Запад официально признал в Навальном замену Путину, - военный эксперт
15:00 Камеры автофиксации не справляются, количество ДТП растет, - эксперт
14:40 Израиль представил эскадрилью небольших БПЛА с искусственным интеллектом (ФОТО)
14:20 В Украине на коронавирусный карантин закрыли уже 145 классов
14:00 В Киеве жестко досталось "героям парковки": владельцам оставленных авто придется поработать (ФОТО)
13:40 "Какие милые дети": Иванка Трамп показала в Instagram своих детей (ФОТО)
13:22 Индия и Китай продолжают стягивать войска к границе: танки, истребители и ракетные системы ПВО
13:00 С городского пляжа Одессы убрали затонувший танкер Delfi
12:58 SpaceX презентовала незабываемое видео запуска и приземления Falcon 9 (ВИДЕО)
12:50 ЗАЗ станет производственной площадкой концерна Renault в Украине
12:40 Ученые показали, как коронавирус проникает в человеческую клетку (ВИДЕО)
12:29 Илья Пономарев: "Нахождение Турцией природного газа подстегнет внимание к инвестициям в Черноморский бассейн"
12:20 В продажу выставили уникальную Mazda с двигателем посередине (ФОТО)
12:01 Прыгал по машинам: в Ужгороде мужчина за несколько минут разбил 10 автомобилей (ВИДЕО)
12:00 Южная Корея модернизировала 3200-тонный эсминец Yang Manchun: что он теперь может
11:56 «Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал» - Лукашенко заявил, что не отдаст власть
11:39 Беларусь превращается в Венесуэлу, - Злой Одессит
11:33 Навальный пришел в себя, - Der Spiegel
11:08 Степанов рассказал об условиях возврата страны к жесткому карантину
10:55 Танковые и десантно-штурмовые подразделения ООС на юге Украины проводят занятия по боевой подготовке, - Наев (ВИДЕО)
10:28 В США за сутки жару сменил сильный мороз со снегом (ВИДЕО)
10:10 Названы способы защиты от финансовых мошенников
09:54 О "теплой ванне", кадровых решениях Зеленского, увольнении Авакова и переговорах с Путиным: главное из скандального интервью экс-главы ОП Андрея Богдана
09:11 "В связи с физической угрозой": экс-глава глава офиса Зеленского Андрей Богдан покинул Украину
09:08 Джип нагло блокировал движение автобуса: пассажиры не растерялись и проучили автохама (ВИДЕО)
08:49 Абромавичюс покидает "Укроборонпром": назван преемник
08:47 Пожары в Калифорнии стали видны из космоса: столб дыма поднимается выше облаков (ФОТО)
08:37 "Приказ убрать оппозиционера отдал Кремль" - немецкие СМИ про отравление Навального
08:04 Помпео сделал резкое заявление из-за отравления Навального
08:00 От 10 до 50 евро: какие автомобили можно приобрести в Германии по смешным ценам
07:45 Плазмотерапия при лечении COVID-19 не доказала свою эффективность, - ученые
07:15 Стало известно, почему камеры автофиксации не штрафуют владельцев "евроблях"
07:08 Контроль в супермаркетах: во Франции за ношением масок будут следить роботы (ВИДЕО)
07:00 Ученые дали прогноз, когда должен проявиться эффект вакцинации от COVID-19
06:49 Неожиданный сюрприз: мужчина купил недорого старый дом и обнаружил "бонус" (ФОТО)
06:23 "Из жары в зимние холода": в Канаде за несколько часов температура воздуха опустилась с 34+ до нуля градусов (ФОТО)
06:02 Погода в Украине на 10 сентября: что ожидает (КАРТА)
09.09.2020 г.
23:35 10 лучших снимков дикой природы по версии конкурса Nature inFocus Photo Awards (ФОТО)
21:40 Тысячи киевлян поддержали "Слугу народа" и подали идеи для улучшения жизни в столице, – пресс-служба
21:04 Будут повышать дважды: Как изменятся зарплаты украинских учителей
20:43 Трагедия в Турции: Жена погибшего от коронавируса украинца рассказала подробности
20:11 Осенний призыв 2020: Когда и кого заберут в армию
20:06 СБУ задержала одного из руководителей ИГИЛ
19:18 Лукашенко готовится соскочить с поезда, летящего под откос, - военный эксперт
19:06 Главарь "ДНР" Пушилин передумал "уничтожать позиции ВСУ"
19:05 Стало известно, когда в Украину поступят деньги МВФ
18:30 "Чистый негатив": Глава Netflix выступил против "удалёнки" и рассказал о новом формате работы
18:03 В Украине появятся новые IT-профессии
17:40 Стало известно, когда в украинских школах будут каникулы и дополнительные выходные
17:10 На Донбассе засекли группу военных грузовиков возле границы с РФ
16:19 Коронавирус ни при чем: Украинцам хотят запретить выезд из страны
16:11 "Красная" Украина: Стало известно, как накажут бунтующие регионы
15:23 Предприимчивые украинцы научились зарабатывать на справках об отсутствии коронавируса
15:12 В Мариуполе проведут антитеррористические меры. Людей просят не покидать дома и быть осторожными
14:40 Стала известна причина опасности COVID-19 для мужчин и пожилых людей
13:40 В Украине представили новейший минометный комплекс "Смерека": характеристики
Все новости »

Контроль в супермаркетах: во Франции за ношением масок будут следить роботы (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Контроль в супермаркетах: во Франции за ношением масок будут следить роботы (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Во Франции за наличием масок в местах большого скопления людей будут следить роботы

Во Франции роботы будут контролировать правильность ношения маски. Экспериментальных роботов запустят в общественных местах Парижа и Лиона, информирует enovosty.com/news.

Роботов, высота которых будет составлять 120 см, можно будет встретить в торговых центрах, супермаркетах и других зданиях, где есть большое скопление людей.

В роботах встроены камеры, которые сканируют лица людей и определяют, надеты ли на них маски. В случае отсутствия маски, робот просит надеть ее и вежливо благодарит, что надели. Стоимость робота составляет от 17 до 20 тыс. евро.

Читайте: Франция неожиданно отменила встречу с российскими министрами


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 196

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации
Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?
Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности
Конфликт Греции и Турции. На греко-турецком фронте погибших пока нет
Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора
ВВП-варранты: преступление пока без наказания
Роман Бессмертный: Разговоры о реинтеграции Донбасса необходимо прекратить и готовиться к войне
Иммунолог Андрей Волянский: Жесткий карантин растянет пандемию в Украине на долгие годы
Чем лира в мире отзовется: Обострит ли дефолт Турции глобальный коронакризис?
Андрей Пионтковский: Сценарий Путина и Лукашенко по аншлюсу и трансферу власти в Беларуси провалится
Все статьи







Читайте также

Франция неожиданно отменила встречу с российскими министрами
 В Японии презентовали робота, который делает покупки в магазине (ВИДЕО)
Робот из фильма "Звездные войны" уже не фантастика: R2-D2 помогает в период пандемии
 "Ты на меня дышишь своим ковидом!": в метро произошел жесткий конфликт из-за маски (ВИДЕО)
"Страна идет неверным путем": во Франции стремительно растет число заболевших COVID-19
 Роботы помогают модернизировать завод "Форд" (ВИДЕО)
Франция готовится ко второй волне COVID-19, - Fox News
 Турция ответила на угрозы Макрона: «Не принесут результата»

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Новые санкции заставят россиян жить за доллар в день, - военный эксперт (4332)

Российский миллиардер подал в суд на супермодель Наоми Кэмпбелл (3890)

"Какие милые дети": Иванка Трамп показала в Instagram своих детей (ФОТО) (3348)

Названы условия торга Лукашенко с Россией: будет ли легитимным "Союзное государство" (3344)

"Крэпкый орэшек": Лукашенко высмеяли за «перехват» разговора Берлина и Варшавы (3002)

В США назвали вероятного покупателя российского танка «Армата» (2927)

Президент Сербии жестко ответил представителю российского МИД за оскорбительный пост про позу из "Основного инстинкта" (2622)

"У белорусов осталась ровно одна неделя для спасения своей страны", - мнение (2516)

"Перехваченный" разговор Берлина и Варшавы об отравлении Навального: Ёлкин показал, кто такие Майк и Ник (2383)

Мир скоро поглотит экономический кризис, - Bloomberg (2247)

Армия

Винтовка Desert Tech MDR/MDR-C (США)
Бронетранспортер VAB (Франция)
Самоходная гаубица 155-мм Type 75 (Япония)
Беспилотный летательный аппарат CL-289 (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Черняк
Евгений
Гарань
Алексей
Шевченко
Игорь
Гусаров
Евгений
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Причины аварий на железной дороге – старые вагоны

Из-за налогового схематоза “Слуга народа” рискует проиграть выборы в Харьковской области

Старые вагоны – поезда под откос


Мнения
Остановите насилие. Жыве Беларусь!
Олег Савченко

Остановите насилие. Жыве Беларусь!

Кумир белорусской молодежи, рэп-исполнитель и лидер группы «ЛСП» Олег Савченко эмоциально высказался о протестах в Беларуси и призвал остановить насилие. ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Пойдем на работу и умрем": Украинская первоклассница на линейке стала звездой Сети (ВИДЕО) (12062)

Холодно и дождливо: синоптики рассказали, какой будет осень в Украине (10310)

Россия открыто угрожает нанести удар по украинской армии - Бутусов (9477)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


лира



help

bigmir)net TOP 100

 