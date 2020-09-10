Контроль в супермаркетах: во Франции за ношением масок будут следить роботы (ВИДЕО)

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Во Франции за наличием масок в местах большого скопления людей будут следить роботы

Во Франции роботы будут контролировать правильность ношения маски. Экспериментальных роботов запустят в общественных местах Парижа и Лиона, информирует enovosty.com/news.

Роботов, высота которых будет составлять 120 см, можно будет встретить в торговых центрах, супермаркетах и других зданиях, где есть большое скопление людей.

В роботах встроены камеры, которые сканируют лица людей и определяют, надеты ли на них маски. В случае отсутствия маски, робот просит надеть ее и вежливо благодарит, что надели. Стоимость робота составляет от 17 до 20 тыс. евро.

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