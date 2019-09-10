В Еврокомиссии рассказали об основных направлениях новой политики

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Новый председатель Европейской комиссии рассказала об основных направлениях своей политики

Новый председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз должен возглавить борьбу с изменением климата, наладить связи с Соединенными Штатами и Африкой и противостоять агрессивной политики Китая, — сообщает Филип Бленкинсоп в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Мы предпримем решительные действия против изменения климата, построим эффективное партнерство с Соединенными Штатами, определим взаимоотношения с Китаем и станем надежным соседом, например, для Африки», — сказала она. По ее словам, Европейский союз будет «хранителем многостороннего подхода», признавая, что некоторые задачи не могут быть достигнуты одной Европой.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует создать новое оборонное и космическое подразделение под руководством комиссара Сильви Гулард.