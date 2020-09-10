Силовики угрожали Марии Колесниковой выдворением из Беларуси «живой или по частям»: политик рассказала о похищении и аресте

Главная » Последние новости » Новости мира » Силовики угрожали Марии Колесниковой выдворением из Беларуси «живой или по частям»: политик рассказала о похищении и аресте Силовики угрожали Марии Колесниковой выдворением из Беларуси «живой или по частям»: политик рассказала о похищении и аресте

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Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова рассказала, что с ней происходило с 7 и 8 сентября, включая похищение и задержание.

Об этом говорится в заявлении Колесниковой в Следственный комитет Беларуси,которое арестованный политик передала через своего адвоката, информирует enovosty.com/news.

Сейчас Мария Колесникова находится в СИЗО-1 города Минска.

Силовики угрожали оппозиционерке выдворением из Беларуси «живой или по частям»

В заявлении на имя главы Следственного комитета Ивана Носкевича Колесникова рассказала, что сотрудники КГБ РБ и ГУБОПиК угрожали ей большим тюремным сроком и убийством, если она откажется покинуть страну.

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«В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям», — говорится в заявлении.

По ее словам, силовики обещали посадить ее на 25 лет, а также«устроить проблемы» ей в местах содержания под стражей и в тюрьме. Все угрозы Колесникова восприняла как реальные, подчеркнула она.

Когда же сотрудники силовых структур Беларуси поняли, что Колесникова не собирается добровольно уезжать из Беларуси, они надели ей на голову мешок и отвезли на микроавтобусе к белорусско-украинской границе в поселке Александровка, где уже силой пытались выдворить ее из страны.

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«После того, как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где я находилась до вечера 08.09.2020 г», — рассказала Колесникова.

Она подчеркнула, что в отношении нее был совершен ряд уголовных преступлений, в том числе похищение человека, незаконное лишение свободы и угрозы убийством. Она сможет опознать всех, кто причастен к этим преступлениям, а также готова дать подробные показания.

Также в своем заявлении Колесникова сказала, что готова опознать людей, которые оказывали на нее психологическое давление в ГУБОПик и КГБ Беларуси.

Напомним, ранее адвокат Людмила Казак встретилась с Марией Колесниковой и рассказала некоторые подробности встречи: «Мария чувствует себя хорошо и бодро, несмотря на пережитый стресс за последние двое суток. В камере у нее шесть соседок. В СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали»

Адвокат намерена обращаться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы.

Людмила Казак обращает внимание, что документов о задержании у Марии Колесниковой на руках нет никаких. Ей вручили только постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, санкционированное Генпрокуратурой 8 сентября, в котором не указано кем, когда, где она была задержана.

Мария Колесникова расценивает события последних дней как похищение — серьезное уголовное преступление — и вместе с адвокатом намерена составлять обращения, чтобы были установлены все виновные в ее похищении и насильственном вывозе на границу. Все, что рассказала Мария адвокату, подтверждает историю Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которых заставляли вывезти Марию в Украину.