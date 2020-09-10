«Сближение началось»: посол Украины заявил о начале интеграции России и Беларуси

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Украина обеспокоена тем, что Беларусь начала интегрироваться с Россией. О том, что дальнейшее сближение двух стран будет носить негативный характер для Киева, заявил посол страны в Минске Игорь Кизим.

Украинский дипломат напомнил, что в ближайшее время Александр Лукашенко посетит с визитом Москву. По его мнению, на этой встрече стороны обсудят вопросы интеграции Москвы и Минска, информирует enovosty.com/news.

«Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, о чем тут дальше говорить?», — сказал Кизим в интервью «Громадське ТВ».

По словам посла, украинскую сторону сильно беспокоит то, насколько далеко зайдет эта интеграция. И если раньше Лукашенко гарантировал, что белорусская граница будет мирной, то в случае сближения Москвы и Минска – «это вызывает вопросы», отметил Кизим.

«Сближение началось, и, я думаю, в ближайшее время будет визит Лукашенко в Москву. Я думаю, там будут вопросы, в том числе, об интеграции. Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, то о чем тут еще говорить?

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Насколько глубоко пойдет интеграция, то это, конечно, нас беспокоит. Потому что раньше мы хотя бы понимали, и это были словесные гарантии от Беларуси, что наша граница будет оставаться мирной. А вот как дальше будет развиваться ситуация на фоне сближения Беларуси и России — это вызывает вопросы.

У них сейчас достаточно сильные отношения в том, что касается военных аспектов и аспектов безопасности, у них очень тесное сотрудничество по линии спецслужб, других силовых ведомств. Дальнейшее сближение, безусловно, для нас будет носить негативный характер, и мы должны это учитывать. Поскольку мы понимаем, что Россия — это страна-агрессор, она на нас напала, и это наш враг»,- отметил Кизим.

«То, что произошло после выборов, а именно жестокое избиение людей, кстати и украинцев, вызывает абсолютное неприятие и мое личное, и, наверное, всего цивилизованного мира. Я бы это охарактеризовал как чрезмерное применение силы против людей, которые вышли с мирным протестом. Конечно, всегда бывают и провокации, но то, что происходило в целом… То, что мы искали людей по всем этим учреждениям, не могли найти списки и так далее — я впервые с таким столкнулся, честно скажу. Это вызвало у меня недоумение — что это делается и для чего. Это некорректно, это неправильно, такого не может быть в цивилизованном мире, в 21-м веке», — подчеркнул украинский посол.

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Ранее в интервью российским СМИ Лукашенко заявил, что у России и Беларуси единая армия. Он сказал, что резерв правоохранительных органов РФ для помощи Беларуси никогда не использовался, хотя такая возможность и предусмотрена договором о Союзном государстве.

Как ожидается, в ближайшие дни Лукашенко посетит Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Минск посетил премьер-министр России Михаил Мищустин, который взял с собой в Беларусь половину российского Кабмина.