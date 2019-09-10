Reuters: США ввели новые санкции против террористов

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США ввели новые санкции против «террористов и их сторонников»

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против «террористов и их сторонников», включая палестинскую группировку ХАМАС и иранский Корпус стражей исламской революции, — сообщает Тим Ахманн в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

В санкционный список входят 15 террористов, частные лица и организации, связанные с такими террористическими группировками, как ХАМАС, Аль-Каида, Исламское Государство и Иранский IRGC.

«Обновленный Указ Президента США Дональда Трампа о борьбе с терроризмом усиливает полномочия США, необходимые для контроля за финансами террористических групп и их лидеров», — сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

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Введение санкций означает, что любая собственность в США, которой могут обладать лица, находящиеся в санкционном списке, будет замораживаться, а гражданам США запрещено иметь с ними деловые отношения.