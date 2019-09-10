Путин предложил Трампу закупить российское гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что предложил президенту США Дональду Трампу купить российские гиперзвуковые ракеты, предположительно, чтобы остановить гонку вооружений между США и Россией
Президент России Владимир Путин заявил, что недавно предложил президенту США Дональду Трампу приобрести некоторые новые российские вооружения, включая гиперзвуковые ракеты, якобы для предотвращения гонки вооружений., информирует enovosty.com/news.
Российский президент рассказал о предложении Трампу закупить гиперзвуковое ядерное оружие, над которым работает Россия, но Трамп отказался, сказав ему, что США создают собственное оружие.
«Если вы хотите, мы можем продать вам немного, и таким образом мы все уравновесим», — сказал российский президент Трампу, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.
Путин выступая на экономическом форуме, вновь выразил сожаление по поводу недавнего разрыва соглашения о контроле над вооружениями между Вашингтоном и Москвой, существовавшего в эпоху холодной войны. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД)— договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.
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Договор вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не разворачивать такие ракеты в будущем.
Спустя несколько недель после официального выхода из Договора о ядерных силах средней дальности, США провели первое испытание оружия, выпустив крылатую ракету наземного базирования, которая ранее запрещалась соглашением.
История Путина о продаже гиперзвукового оружия, по-видимому, является еще одной попыткой России представить себя в качестве разумной стороны, утверждая, что именно США втягивают две страны в гонку вооружений.
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В четверг Путин заявил, что хотя «Россия готова к диалогу», еще нет » четкого ответа от американцев «.
На практике, крайне маловероятно, что США когда-либо действительно начнут закупать российское оружие, которое также требует пусковых установок и интеграции в командно-контрольные сети.