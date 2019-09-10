Путин предложил Трампу закупить российское гиперзвуковое оружие

Главная » Последние новости » Новости мира » Путин предложил Трампу закупить российское гиперзвуковое оружие Путин предложил Трампу закупить российское гиперзвуковое оружие

Закрыть Отправить

Президент России Владимир Путин заявил, что предложил президенту США Дональду Трампу купить российские гиперзвуковые ракеты, предположительно, чтобы остановить гонку вооружений между США и Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что недавно предложил президенту США Дональду Трампу приобрести некоторые новые российские вооружения, включая гиперзвуковые ракеты, якобы для предотвращения гонки вооружений., информирует enovosty.com/news.

Российский президент рассказал о предложении Трампу закупить гиперзвуковое ядерное оружие, над которым работает Россия, но Трамп отказался, сказав ему, что США создают собственное оружие.

«Если вы хотите, мы можем продать вам немного, и таким образом мы все уравновесим», — сказал российский президент Трампу, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.

Путин выступая на экономическом форуме, вновь выразил сожаление по поводу недавнего разрыва соглашения о контроле над вооружениями между Вашингтоном и Москвой, существовавшего в эпоху холодной войны. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД)— договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.

Читайте: Путин обязан предоставить доступ следствию к Цемаху

Договор вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не разворачивать такие ракеты в будущем.

Спустя несколько недель после официального выхода из Договора о ядерных силах средней дальности, США провели первое испытание оружия, выпустив крылатую ракету наземного базирования, которая ранее запрещалась соглашением.

История Путина о продаже гиперзвукового оружия, по-видимому, является еще одной попыткой России представить себя в качестве разумной стороны, утверждая, что именно США втягивают две страны в гонку вооружений.

Читайте: Трамп играет на стороне РФ: Пономарь пояснил суть трансформации позиции Путина

В четверг Путин заявил, что хотя «Россия готова к диалогу», еще нет » четкого ответа от американцев «.

На практике, крайне маловероятно, что США когда-либо действительно начнут закупать российское оружие, которое также требует пусковых установок и интеграции в командно-контрольные сети.