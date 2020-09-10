Пионтковский назвал три вещи, которые обрушат всю систему путинизма

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Аарест русского триллиона на Западе – обрушит всю систему путинизма

Такое мнение в интервью высказал известный российский политолог Андрей Пионтковский. Он считает, что в вопросе санкций против Российской Федерации действенными будут только три меры, две из них со стороны США. Это, во-первых, арест «русского триллиона» с декларацией о том, что он будет возвращен законному владельцу – российскому народу в лице первого поскриминального правительства России. Второе — это объявление путинской России государством-спонсором терроризма, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, политолог рассказал о том, что должны сделать страны Европы. Они должны отказаться от «Северного потока-2». По словам Пионтковского, это даже не столь важно экономически, но очень значимо политически и символически. «Только эти три вещи произведут серьезное впечатление на Путина и на его окружение», — полагает российский политолог.

Напомним, ранее Ангела Меркель, которая охраняла проект «Северный поток-2» от внешнего мира, всё же признала, что теперь его судьбу будет решать вся Евопа.