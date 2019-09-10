ООН: Трампу не стоит игнорировать испытания ракет малой дальности в Северной Корее

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Фото показывающие, что Япония страна будущего

Все фото »

Новости мира

10.09.2019 г.
15:56США планируют модернизировать истребители F-35: что известно
15:08Россия начинает информационную атаку на азербайджанский TANAP, - Злой Одессит
15:00ООН: Трампу не стоит игнорировать испытания ракет малой дальности в Северной Корее
13:45В Великобритании начали продавать чернобыльскую радиоактивно безопасную водку
12:45Лукашенко пообещал сделать Минск столицей США через два года
11:55Путин предложил Трампу закупить российское гиперзвуковое оружие
11:00Ким снова запустил сразу две ракеты в Японское море
Все новости мира

Аналитика

10.09.2019

Пленные вернулись. Вопросы остались…

Пленные вернулись. Вопросы остались…
Долгожданный обмен с Москвой состоялся, и наши пленные вернулись в Украину. Хотя они скорее были заложниками Кремля, и все были гражданами Украины. В ...
09.09.2019

Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации

Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации
Украинский президент Владимир Зеленский 23 сентября посетит США, бывшие кремлевские узники проводят свои первые дни на родном земле, в банки смогут обслуживать ...
09.09.2019

Добро пожаловать и до свидания? С чем Украина встречает миссию МВФ

Добро пожаловать и до свидания? С чем Украина встречает миссию МВФ
В ближайшие дни, как рассказал журналистам глава Нацбанка Яков Смолий, Украина ожидает приезда миссии МВФ, с которой будет обсуждаться новая программа ...

Последние новости

10.09.2019 г.
17:31 СБУ разоблачила деятельность сообщника террористов
17:18 В Украине планируют внедрить программу медицинских гарантий: подробности
16:54 Участники топливного рынка просят новый Кабмин отменить спецпошлины на импорт трубопроводного российского ДТ
16:51 В Украине планируют запустить программу электронного резидентства
16:38 Определены самые модные цвета нового сезона
16:32 На оккупированном Донбассе ВС РФ ищут наркозависимых среди офицерского состава, - разведка
16:12 Эксперты рассказали о наиболее оздоровительных свойствах обычного лука
15:56 США планируют модернизировать истребители F-35: что известно
15:53 Mercedes представил роскошного конкурента Tesla Model S (ФОТО)
15:38 Евровалюта снижается на фоне замедления роста экономики ЕС
15:34 B Харьковском апелляционном суде нашли боевой снаряд
15:08 Россия начинает информационную атаку на азербайджанский TANAP, - Злой Одессит
15:00 ООН: Трампу не стоит игнорировать испытания ракет малой дальности в Северной Корее
14:45 Синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето в Украине
14:30 НБУ переводит систему банковских платежей в круглосуточный режим
14:24 На Киевщине пенсионер застрелил своего товарища
14:15 Как тебе такое, Илон Маск?: Частным компаниям в Украине разрешат запускать ракеты в космос
13:53 Ученые объяснили, чем левши отличаются от правшей
13:50 Сегодня Apple представит новый iPhone: что известно о предстоящей презентации
13:45 Стало известно, каким автомобилям придется проходить обязательный техосмотр в первую очередь
13:45 В Великобритании начали продавать чернобыльскую радиоактивно безопасную водку
13:15 Что пишет мировая пресса об обмене пленными между Украиной и Россией
13:13 В Украине резко подорожало дизельное топливо
13:00 Кардиологи определили самый опасный день недели
13:00 Опубликован список стран, которые больше всего помогали Украине в этом году
12:46 Олег Сенцов рассказал о свих политических планах
12:46 Назвали самый распространенный вид рака среди молодежи
12:45 Составлен список самых надежных автомобилей в мире
12:45 Лукашенко пообещал сделать Минск столицей США через два года
12:12 Китайские инженеры запустили в космос миниатюрный ионный двигатель
12:07 В США на дороги впервые выезжают беспилотные грузовики
12:06 "Шпионы напали на золото": Эвакуированный агент ЦРУ "слил" важнейшую информацию
11:55 Путин предложил Трампу закупить российское гиперзвуковое оружие
11:53 У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
11:51 Экономист рассказал, что ждать от доллара
11:50 Стало известно, когда в Украине могут снизить налоги
11:28 ВР приняла закон об импичменте президента
11:24 Рада приняла еще одно историческое решение
11:16 Яблочный рай позади: Что будет с ценами на самые популярные фрукты
11:00 Ким снова запустил сразу две ракеты в Японское море
10:36 Трамп хочет присоединиться к переговорам о мире в Украине
10:22 Скандал с флагами в Станице Луганской: Офицер ВСУ потешил сильными фотографиями
10:15 Путин обязан предоставить доступ следствию к Цемаху
10:10 Важный момент: Почему поезд «Донецк-Москва» — спланированная провокация Кремля, - мнение
09:59 США могут обрушить санкции на еще одну страну. Подробности
09:51 Били током и не давали спать: политзаключенный рассказал о пытках в РФ
09:31 Лукашенко стремительно теряет опору
09:15 Налоговая проверит расходы и доходы украинцев
09:10 Диктатура терпят крах: Как падет режим Владимира Путина
09:10 США забрали из РФ агента, который сливал важную информацию больше десяти лет
09:04 Российский историк рассказал о последней надежде Путина
08:55 Синоптик рассказала, когда придет похолодание
08:48 Историк рассказал, как Кремль поймали на "крючок"
08:45 Времени мало: Эксперт предупредил, какие деньги скоро перестанут принимать
08:34 Захват моряков: Адвокат рассказал, как Украина может еще нанести удар по РФ
08:33 Израиль заявил о тайных разработках ядерного оружия Ираном
08:31 В РФ сделали невероятное заявление о своих "предках": Соцсети измываются
08:15 РФ вошла в тройку лидеров по количеству самоубийств
08:06 Трамп играет на стороне РФ: Пономарь пояснил суть трансформации позиции Путина
09.09.2019 г.
21:58 Ученые сообщили, что под поверхностью Луны могут быть драгоценные металлы
Все новости »

ООН: Трампу не стоит игнорировать испытания ракет малой дальности в Северной Корее

Главная » Последние новости » Новости мира » ООН: Трампу не стоит игнорировать испытания ракет малой дальности в Северной Корее
 
Печать Отправить на почту

 

 

Президент Дональд Трамп неоднократно преуменьшал последние испытаний ракет в Северной Корее, но новый доклад ООН предлагает уделять этому факту больше внимания

В новом докладе Группы экспертов Организации Объединенных Наций объясняется, что испытания Северной Кореей новых баллистических ракет малой дальности на твердом топливе не только укрепляют ее способность поражать системы ПРО, но и потенциально способствуют разработке межконтинентальной баллистической ракеты, которая когда-нибудь может достичь США., информирует enovosty.com/news.

«Вот почему серия испытаний ракет малой дальности в Северной Корее должна касаться даже Трампа», — написал в четверг один северокорейский эксперт. «Они связаны с будущим развитием ракетных систем большой дальности».

Президент Дональд Трамп не уделял внимания последним ракетным испытаниям Северной Кореи, потому что это оружие ближнего радиуса действия, которое не представляет прямой угрозы для США, но в новом докладе ООН говорится, что не все так однозначно.

В последние месяцы в Северной Корее было проведено более полдюжины испытаний с участием как минимум двух новых баллистических ракет малой дальности на твердом топливе (SRBM). Страна также провела испытания нового типа ракетной артиллерии.

Читайте: Северная Корея строит новую подводную лодку, которая однажды станет кошмаром для США и их союзников

Трамп неоднократно преуменьшал результаты испытаний оружия в Северной Корее, считая их несущественными из-за их более коротких дистанций.

Ракеты, запущенные этим летом «расширяют возможности [Северной Кореи] по баллистическим ракетам», говорится в новом отчете группы экспертов ООН.

Стефани Кляйн-Альбрандт, член Группы экспертов ООН, написавшей доклад для Совета Безопасности, рассказала, что северокорейские запуски «продемонстрировали совершенство ключевых компонентов систем баллистических ракет». 

Читайте: Трамп хочет присоединиться к переговорам о мире в Украине

«Противоракетная оборона КНДР ощутимо продвинулась вперед», — поясняется в докладе. Ракеты, которые испытывает Северная Корея, являются мобильными, летают низко и на высоких скоростях и маневренны.

«Это кошмар для противоракетной обороны. И только вопрос времени, когда эти технологии перейдут на ракеты большей дальности», — говорит Випин Наранг, профессор Массачусетского технологического института, эксперт по Северной Корее.

В отчете ООН объясняется,  что испытания оружия малой дальности приносят пользу при разработке оружия большой дальности, такого как ракеты средней дальности, которые могут поражать базы США через Тихий океан, и межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достигать материковой части Соединенных Штатов.

«Вот почему серия испытаний ракет малой дальности в Северной Корее должна волновать даже Трампа», — объяснил Випин Наранг. «Они тесно связаны с будущим развитием ракетных систем большой дальности».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 32

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Пленные вернулись. Вопросы остались…
Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации
Добро пожаловать и до свидания? С чем Украина встречает миссию МВФ
Итоги дня: Освобождение свидетеля катастрофы МН17, чистка прокуроров и сенсационное предложение Лукашенко
Законодательные инициативы Зеленского: концентрация власти, лобби инвестбанкиров или желание ускорить реформы?
Трамп и Макрон соперничают за благосклонность Путина
Итоги дня: "Козырь Путина", хорошие новости для аграриев и продолжение церковного скандала
Итоги дня: Удар по РФ от ЕС, наказание за янтарь и золотые квартиры
Итоги дня: Исторический день в Раде, Конституционная революция и судьба боевика, которого желает Путин
Итоги дня: Школьный старт, революционные планы Зеленского и амбициозные задания Кабмина
Все статьи


Читайте также

Путин предложил Трампу закупить российское гиперзвуковое оружие
 Трамп хочет присоединиться к переговорам о мире в Украине
Трамп играет на стороне РФ: Пономарь пояснил суть трансформации позиции Путина
 Северная Корея строит новую подводную лодку, которая однажды станет кошмаром для США и их союзников
"Сколько еще десятилетий они готовы воевать?": Трамп отменил переговоры с "Талибаном" и президентом Афганистана
 Трамп пытается шантажировать Украину. Washington Post о том, что нужно президенту США
Трамп расширил санкции против Ирана
Загрузка...

Армия

Танк М1 «Абрамс» (США)
Автоматический карабин Colt М4 (США)
Бронетранспортер Намер (Израиль)
Тягач универсальный многоцелевой БТС-5Б
Вся армия    >>

Персоны

Евгений
ЩЕРБАНЬ
Игорь
ГУМЕНЮК
Джастин
ТРЮДО
Богдан
АНДРЕЙ
Все персоны    >>

Публикации

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Станислав Кондрашов - большой бизнес и черный пиар идут рука об руку

Мнения
Своїм все – чужим нічого, - податкова політика Офісу великих платників податків Євгена Бамбізова

Своїм все – чужим нічого, - податкова політика Офісу великих платників податків Євгена Бамбізова

Люди які приймають складні рішення в важкі часи заслуговують на повагу в майбутньому. Того хто наживається на цьому очікує ганьба і кара.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника





Последние новости в соцсетях


bigmir)net TOP 100

 