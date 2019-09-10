ООН: Трампу не стоит игнорировать испытания ракет малой дальности в Северной Корее

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Президент Дональд Трамп неоднократно преуменьшал последние испытаний ракет в Северной Корее, но новый доклад ООН предлагает уделять этому факту больше внимания

В новом докладе Группы экспертов Организации Объединенных Наций объясняется, что испытания Северной Кореей новых баллистических ракет малой дальности на твердом топливе не только укрепляют ее способность поражать системы ПРО, но и потенциально способствуют разработке межконтинентальной баллистической ракеты, которая когда-нибудь может достичь США., информирует enovosty.com/news.

«Вот почему серия испытаний ракет малой дальности в Северной Корее должна касаться даже Трампа», — написал в четверг один северокорейский эксперт. «Они связаны с будущим развитием ракетных систем большой дальности».

Президент Дональд Трамп не уделял внимания последним ракетным испытаниям Северной Кореи, потому что это оружие ближнего радиуса действия, которое не представляет прямой угрозы для США, но в новом докладе ООН говорится, что не все так однозначно.

В последние месяцы в Северной Корее было проведено более полдюжины испытаний с участием как минимум двух новых баллистических ракет малой дальности на твердом топливе (SRBM). Страна также провела испытания нового типа ракетной артиллерии.

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Трамп неоднократно преуменьшал результаты испытаний оружия в Северной Корее, считая их несущественными из-за их более коротких дистанций.

Ракеты, запущенные этим летом «расширяют возможности [Северной Кореи] по баллистическим ракетам», говорится в новом отчете группы экспертов ООН.

Стефани Кляйн-Альбрандт, член Группы экспертов ООН, написавшей доклад для Совета Безопасности, рассказала, что северокорейские запуски «продемонстрировали совершенство ключевых компонентов систем баллистических ракет».

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«Противоракетная оборона КНДР ощутимо продвинулась вперед», — поясняется в докладе. Ракеты, которые испытывает Северная Корея, являются мобильными, летают низко и на высоких скоростях и маневренны.

«Это кошмар для противоракетной обороны. И только вопрос времени, когда эти технологии перейдут на ракеты большей дальности», — говорит Випин Наранг, профессор Массачусетского технологического института, эксперт по Северной Корее.

В отчете ООН объясняется, что испытания оружия малой дальности приносят пользу при разработке оружия большой дальности, такого как ракеты средней дальности, которые могут поражать базы США через Тихий океан, и межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достигать материковой части Соединенных Штатов.

«Вот почему серия испытаний ракет малой дальности в Северной Корее должна волновать даже Трампа», — объяснил Випин Наранг. «Они тесно связаны с будущим развитием ракетных систем большой дальности».