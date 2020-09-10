Илья Пономарев: «Нахождение Турцией природного газа подстегнет внимание к инвестициям в Черноморский бассейн»

Главная » Последние новости » Новости мира » Илья Пономарев: "Нахождение Турцией природного газа подстегнет внимание к инвестициям в Черноморский бассейн" Илья Пономарев: "Нахождение Турцией природного газа подстегнет внимание к инвестициям в Черноморский бассейн"

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Турция нашла в Черном море крупнейшее месторождение природного газа. Кроме того, Турция активно проводит разведывательные работы в Средиземном море, в результате чего ЕС готовит санкции против Турции из-за спора с Грецией о разведке газа

С просьбой прокомментировать ситуацию на газовом рынке «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к эксперту в энергетике, предпринимателю, основателю компании Trident Acquisitions Илье Пономареву, информирует enovosty.com/news.

Окажет ли влияние новое месторождение природного газа на функционирование “Турецкого потока” и может ли Турция стать самостоятельным игроком и вытеснить РФ на этом направлении, особенно, в случае нахождения новых месторождений в Средиземном море?

— Во-первых, как все знают, я являюсь большим энтузиастом Черного моря, как места где могут быть найдены залежи нефти и газа. При этом я считаю более вероятным нахождение значимых запасов в северо-западной части Черного моря, чем в Южной части. То есть мы уже видели несколько сообщений грузинской стороны относительно того, что там что-то находилось. Потом это оказывалось пустышкой. Поэтому первое, что я хотел бы сказать, так это давайте здесь будем осторожными. Посмотрим, окажется ли это действительно каким-либо значимым открытием или нет. Но, в принципе, я уверен, что в Черном море запасы есть и их можно и нужно разрабатывать. С точки зрения Турции, я больше верю в запасы в шельфе Средиземного моря, прилегающими к Кипру. И там тоже происходили бурения, но есть много спорных вещей, связанных с республикой Северный Кипр, ее оккупацией и вытекающими отсюда последствиями с точки зрения возможности разрабатывать запасы в этом секторе Средиземного моря. Но сам факт того, что турки сделали сейчас об этом такое громкое объявление, конечно, подстегнет внимание к инвестициям в Черноморский бассейн. Очень жалко, что Украина не будет в этом в ближайшее время принимать участие.

Относительно Турецкого и прочих потоков, то, естественно, чем больше будет у Турции своей собственной добычи, тем меньше она будет импортировать и тем больше она будет диктовать условия той же самой России и Азербайджану, который является другим поставщиком природного газа с точки зрения цены и объема. И тот район, в котором они сказали, что было открытие, то это как-раз больше в сторону Голубого потока, а не в сторону Турецкого потока, то есть того трубопровода, который был первым построен по дну Черного моря из Российской Федерации в восточную часть Турции. Турецкий поток приходит уже в европейскую часть Турции, а этот в середине азиатской части где-то в сторону Трапезундо. Поэтому это скорее будет давление на этот трубопровод, чем на Турецкий поток. Но все равно это, конечно, давление на поставки из России и повод для размышлений.

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Европейскую ветку газопровода “Турецкого потока” использовали на треть из-за задержки с запуском продолжения «Турецкого потока» в Болгарии. Не могут ли задержки со строительством привести к тому, что потенциальные покупатели начнут приобретать сжиженный газ у США?

— Некоторые европейские покупатели уже и приобретают сжиженный газ у США. В Европе есть LNG терминалы, через которые сжиженный газ приходит. Вопрос в том, какая будет в конечном итоге цена. То есть сейчас момент благоприятный, когда те же самые американцы имеют возможность достаточно сильно демпинговать ценой и это, конечно, действует на рынок. Но на мой взгляд это вряд ли продлится очень долго, просто сейчас год такой достаточно специфический в плане цен и всего остального. Но он когда-то закончится, ситуация будет нормализовываться и тогда цена газа, приходящего по трубе, все равно будет дешевле, чем цена газа, приходящего как LNG из США.

Какие варианты развития конфликта между Турцией и Грецией и может ли это привести к серьезным военным действиям и противостоянию Востока и Запада?

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— Этому конфликту многие сотни лет. Он там постоянно идет и периодически переходит в какие-то вооруженные конфликты. Все-таки и Турция и Греция члены НАТО и это мощный сдерживающий фактор, который будет влиять на обе стороны. Но здесь, конечно, вопрос энергоносителей крайне важен и сильно будет воздействовать. И здесь вся ситуация вокруг Кипра. Но будем надеяться, что странам хватит мудрости, хотя конечно кулаками будут бряцать по полной программе.