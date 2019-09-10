РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Фото показывающие, что Япония страна будущего

Все фото »

Новости мира

10.09.2019 г.
19:18Associated Press: В Сербии поблагодарили Китай за усиление армии беспилотниками
18:24The New York Times: Cтали появляться очевидные признаки грядущего падения режима Путина
17:58В Еврокомиссии рассказали об основных направлениях новой политики
15:56США планируют модернизировать истребители F-35: что известно
15:08Россия начинает информационную атаку на азербайджанский TANAP, - Злой Одессит
15:00ООН: Трампу не стоит игнорировать испытания ракет малой дальности в Северной Корее
13:45В Великобритании начали продавать чернобыльскую радиоактивно безопасную водку
Все новости мира

Аналитика

10.09.2019

Пленные вернулись. Вопросы остались…

Пленные вернулись. Вопросы остались…
Долгожданный обмен с Москвой состоялся, и наши пленные вернулись в Украину. Хотя они скорее были заложниками Кремля, и все были гражданами Украины. В ...
09.09.2019

Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации

Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации
Украинский президент Владимир Зеленский 23 сентября посетит США, бывшие кремлевские узники проводят свои первые дни на родном земле, в банки смогут обслуживать ...
09.09.2019

Добро пожаловать и до свидания? С чем Украина встречает миссию МВФ

Добро пожаловать и до свидания? С чем Украина встречает миссию МВФ
В ближайшие дни, как рассказал журналистам глава Нацбанка Яков Смолий, Украина ожидает приезда миссии МВФ, с которой будет обсуждаться новая программа ...

Последние новости

10.09.2019 г.
19:56 Украина и Турция обсудили взаимный трансфер технологий производства крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов
19:42 Предприятиям хотят разрешить использовать смартфоны вместо кассовых аппаратов
19:18 Associated Press: В Сербии поблагодарили Китай за усиление армии беспилотниками
18:58 Тарас Загородний рассказал о возможности увеличения роста ВВП
18:42 В Киев везут мощи великого святителя Спиридона
18:24 The New York Times: Cтали появляться очевидные признаки грядущего падения режима Путина
17:58 В Еврокомиссии рассказали об основных направлениях новой политики
17:31 СБУ разоблачила деятельность сообщника террористов
17:18 В Украине планируют внедрить программу медицинских гарантий: подробности
16:54 Участники топливного рынка просят новый Кабмин отменить спецпошлины на импорт трубопроводного российского ДТ
16:51 В Украине планируют запустить программу электронного резидентства
16:38 Определены самые модные цвета нового сезона
16:32 На оккупированном Донбассе ВС РФ ищут наркозависимых среди офицерского состава, - разведка
16:12 Эксперты рассказали о наиболее оздоровительных свойствах обычного лука
15:56 США планируют модернизировать истребители F-35: что известно
15:53 Mercedes представил роскошного конкурента Tesla Model S (ФОТО)
15:38 Евровалюта снижается на фоне замедления роста экономики ЕС
15:34 B Харьковском апелляционном суде нашли боевой снаряд
15:08 Россия начинает информационную атаку на азербайджанский TANAP, - Злой Одессит
15:00 ООН: Трампу не стоит игнорировать испытания ракет малой дальности в Северной Корее
14:45 Синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето в Украине
14:30 НБУ переводит систему банковских платежей в круглосуточный режим
14:24 На Киевщине пенсионер застрелил своего товарища
14:15 Как тебе такое, Илон Маск?: Частным компаниям в Украине разрешат запускать ракеты в космос
13:53 Ученые объяснили, чем левши отличаются от правшей
13:50 Сегодня Apple представит новый iPhone: что известно о предстоящей презентации
13:45 Стало известно, каким автомобилям придется проходить обязательный техосмотр в первую очередь
13:45 В Великобритании начали продавать чернобыльскую радиоактивно безопасную водку
13:15 Что пишет мировая пресса об обмене пленными между Украиной и Россией
13:13 В Украине резко подорожало дизельное топливо
13:00 Кардиологи определили самый опасный день недели
13:00 Опубликован список стран, которые больше всего помогали Украине в этом году
12:46 Олег Сенцов рассказал о свих политических планах
12:46 Назвали самый распространенный вид рака среди молодежи
12:45 Составлен список самых надежных автомобилей в мире
12:45 Лукашенко пообещал сделать Минск столицей США через два года
12:12 Китайские инженеры запустили в космос миниатюрный ионный двигатель
12:07 В США на дороги впервые выезжают беспилотные грузовики
12:06 "Шпионы напали на золото": Эвакуированный агент ЦРУ "слил" важнейшую информацию
11:55 Путин предложил Трампу закупить российское гиперзвуковое оружие
11:53 У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
11:51 Экономист рассказал, что ждать от доллара
11:50 Стало известно, когда в Украине могут снизить налоги
11:28 ВР приняла закон об импичменте президента
11:24 Рада приняла еще одно историческое решение
11:16 Яблочный рай позади: Что будет с ценами на самые популярные фрукты
11:00 Ким снова запустил сразу две ракеты в Японское море
10:36 Трамп хочет присоединиться к переговорам о мире в Украине
10:22 Скандал с флагами в Станице Луганской: Офицер ВСУ потешил сильными фотографиями
10:15 Путин обязан предоставить доступ следствию к Цемаху
10:10 Важный момент: Почему поезд «Донецк-Москва» — спланированная провокация Кремля, - мнение
09:59 США могут обрушить санкции на еще одну страну. Подробности
09:51 Били током и не давали спать: политзаключенный рассказал о пытках в РФ
09:31 Лукашенко стремительно теряет опору
09:15 Налоговая проверит расходы и доходы украинцев
09:10 Диктатура терпят крах: Как падет режим Владимира Путина
09:10 США забрали из РФ агента, который сливал важную информацию больше десяти лет
09:04 Российский историк рассказал о последней надежде Путина
08:55 Синоптик рассказала, когда придет похолодание
08:48 Историк рассказал, как Кремль поймали на "крючок"
Все новости »

Associated Press: В Сербии поблагодарили Китай за усиление армии беспилотниками

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: В Сербии поблагодарили Китай за усиление армии беспилотниками
 
Печать Отправить на почту

 

 

Министр обороны Сербии поблагодарил Китай за усиление сербской армии беспилотниками

Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил Китай за усиление сербской армии беспилотниками и другим вооружением, — сообщает Дусан Стоянович в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Александр Вулин заявил, что ожидаемые в ближайшие месяцы поставки «значительно укрепят сербские вооруженные силы, которые получат те возможности, которых у них не было в прошлом».

Associated Press: В Сербии поблагодарили Китай за усиление армии беспилотниками

Китай все активнее осуществляет экономическую и политическую деятельность в Сербии и в других странах Юго-Восточной Европы в рамках своей глобальной кампании «Один Пояс — Один Путь». Активность Китая вблизи стран НАТО вызывает обеспокоенность Запада в связи с быстро растущим влиянием Китая в регионе.

Читайте: Война дронов: Беспилотники стали любимым оружием террористов в Ближневосточном регионе

Associated Press: В Сербии поблагодарили Китай за усиление армии беспилотниками

По последним сообщениям, Сербия согласилась на поставку девяти беспилотных летательных аппаратов «Чэнду птеродактиль-1», известных в Китае как «Вин Лун». Боевые беспилотники способны поражать цели с помощью бомб и ракет и могут использоваться для разведывательных задач.

На Западе есть опасения, что вооружение Сербии может подтолкнуть балканскую страну к новой войне против ее бывшей провинции Косово, провозгласившей независимость в 2008 году. Сербия, Россия и Китай не признают государственность Косово, в то время как США и большинство западных стран поддерживает ее.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 40

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Пленные вернулись. Вопросы остались…
Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации
Добро пожаловать и до свидания? С чем Украина встречает миссию МВФ
Итоги дня: Освобождение свидетеля катастрофы МН17, чистка прокуроров и сенсационное предложение Лукашенко
Законодательные инициативы Зеленского: концентрация власти, лобби инвестбанкиров или желание ускорить реформы?
Трамп и Макрон соперничают за благосклонность Путина
Итоги дня: "Козырь Путина", хорошие новости для аграриев и продолжение церковного скандала
Итоги дня: Удар по РФ от ЕС, наказание за янтарь и золотые квартиры
Итоги дня: Исторический день в Раде, Конституционная революция и судьба боевика, которого желает Путин
Итоги дня: Школьный старт, революционные планы Зеленского и амбициозные задания Кабмина
Все статьи


Читайте также

Война дронов: Беспилотники стали любимым оружием террористов в Ближневосточном регионе
 Украина и Турция разрабатывают ударный БПЛА нового поколения Akıncı
Украино-турецким ударным БПЛА быть, - Злой Одессит
 Украинские военные отработали новые навыки захвата вездехода врага (ВИДЕО)
В Ливии ударами с дронов уничтожен украинский самолет ИЛ-76ТД
 США сбили два иранских беспилотника
ВСУ превратили в развалины позиции боевиков "ДНР" (ВИДЕО)
 Бойцы Нацгвардии перехватили на Донбассе российский беспилотник типа "Элерон"
Загрузка...

Армия

Противотанковый ракетный комплекс «Скиф»
Беспилотный летательный аппарат «Viper SM3»
Радиолокационная станция 3DELRR (США)
Зенитно-ракетный комплекс Sea Dart (Великобритания)
Вся армия    >>

Персоны

Виталий
ГАЙДУК
Владимир
ПАНИОТТО
Сытник
АРТЕМ
Владимир
БОНДАРЕНКО
Все персоны    >>

Публикации

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Станислав Кондрашов - большой бизнес и черный пиар идут рука об руку

Мнения
Своїм все – чужим нічого, - податкова політика Офісу великих платників податків Євгена Бамбізова

Своїм все – чужим нічого, - податкова політика Офісу великих платників податків Євгена Бамбізова

Люди які приймають складні рішення в важкі часи заслуговують на повагу в майбутньому. Того хто наживається на цьому очікує ганьба і кара.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника





Последние новости в соцсетях


bigmir)net TOP 100

 