Associated Press: В Сербии поблагодарили Китай за усиление армии беспилотниками
Министр обороны Сербии поблагодарил Китай за усиление сербской армии беспилотниками
Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил Китай за усиление сербской армии беспилотниками и другим вооружением, — сообщает Дусан Стоянович в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.
Александр Вулин заявил, что ожидаемые в ближайшие месяцы поставки «значительно укрепят сербские вооруженные силы, которые получат те возможности, которых у них не было в прошлом».
Китай все активнее осуществляет экономическую и политическую деятельность в Сербии и в других странах Юго-Восточной Европы в рамках своей глобальной кампании «Один Пояс — Один Путь». Активность Китая вблизи стран НАТО вызывает обеспокоенность Запада в связи с быстро растущим влиянием Китая в регионе.
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По последним сообщениям, Сербия согласилась на поставку девяти беспилотных летательных аппаратов «Чэнду птеродактиль-1», известных в Китае как «Вин Лун». Боевые беспилотники способны поражать цели с помощью бомб и ракет и могут использоваться для разведывательных задач.
На Западе есть опасения, что вооружение Сербии может подтолкнуть балканскую страну к новой войне против ее бывшей провинции Косово, провозгласившей независимость в 2008 году. Сербия, Россия и Китай не признают государственность Косово, в то время как США и большинство западных стран поддерживает ее.