Запад призывает Китай прекратить репрессии против мусульман

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Послы 22 стран-членов Совета ООН по правам человека призвали Китай прекратить массовое задержание этнических уйгуров и других мусульман

Послы 22 стран-членов Совета ООН по правам человека призвали Китай прекратить массовое задержание этнических уйгуров в регионе Синьцзян, что является первым подобным шагом по этому вопросу, — сообщает Стефани Небекэй в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Эксперты и активисты сообщают, что около 1 миллион уйгуров и других мусульман содержатся в центрах содержания под стражей в отдаленном западном регионе страны Синьцзян. Китай описывает их как учебные центры, помогающие искоренить экстремизм и дать людям новые навыки.

Беспрецедентное письмо было подписано послами 22 стран. Среди них были Австралия, Канада и Япония, а также европейские страны, включая Великобританию, Францию, Германию и Швейцарию. В своем заявлении организация по защите прав человека «Human Rights Watch» охарактеризовала письмо как «важное не только для населения Синьцзяна, но и для людей во всем мире».

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В письме выражается обеспокоенность незаконными задержаниями, а также широко распространенной слежке и ограничениях, особенно в отношении уйгуров и других мусульман. «Мы призываем Китай соблюдать свои национальные законы и международные обязательства, а также уважать права человека и основные свободы, включая свободу религии или убеждений как в Синьцзяне, так и по всему Китаю», — говорится в письме.

В письме содержится призыв к Китаю разрешить доступ международным независимым экспертам, включая Верховного комиссара США по правам человека Мишель Бачелет, в «учебные центры» Синьцзян.