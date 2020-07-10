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Великобритания послала России «военное предупреждение» — Daily Express

Главная » Последние новости » Новости мира » Великобритания послала России «военное предупреждение» - Daily Express
 
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Великобритания приняла участие в военных учениях блока НАТО в арктическом регионе и для этого направила туда свою атомную подводную лодку HMS Trenchant, чтобы «дать России предупредительный сигнал».

Фото

Британия направила атомную подводную лодку-охотника HMS Trenchant в Арктику для военных учений в качестве четкого предупреждения президенту России Владимиру Путину, информирует enovosty.com/news.

Об этом пишет издание Daily Express.

Издание пишет о военных учениях Североатлантического альянса под кодовым названием Dynamic Mongoose. Операция НАТО проводится в непосредственной близости от старой зоны конфронтации в холодной войне в Гренландии, Исландии и Великобритании (GIUK). Одна из трех действующих подводных лодок-охотников в Королевском флоте, HMS Trenchant, участвует наряду с подводными лодками из США, Франции, Норвегии и Германии, а также надводными военными кораблями и самолетами. Соединенное королевство направило для участия в учениях два фрегата ASW, противолодочную субмарину, а также новый патрульный самолет P-8 Poseidon.

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По мнению Daily Express, Великобритания «адресуют Москве жесткий сигнал», направив в регион подводную лодку HMS Trenchant. На ее борту находятся крылатые ракеты «Томагавк».

Таким образом Лондон пытается повысить свой авторитет в Арктике. Также издание отмечает, что отправкой столь крупных для Великобритании сил в Арктику Лондон дает понять Москве, что за действиями России в регионе внимательно следят.

Учения проводятся в то время, когда Россия активизировала свою деятельность в арктическом регионе. В последние месяцы активность российских подводных лодок резко возросла и к Северному флоту РФ присоединилось много новых лодок, — добавляет издание.

Во время 14-дневных учений корабли и подводные лодки будут сохранять максимальную тишину, чтобы избежать разглашения их местоположения, при этом на субмаринах все настолько продумано и плотно пригнано, чтобы не издавать ни звука, не стучать дверями и люками.

На постах будут находиться только дежурные моряки, которые будут передвигаться по кораблю в носках, чтобы свести к минимуму любой шум.

Помимо основного противолодочного элемента «Динамического мангуста», проводимого раз в два года у берегов Исландии, запланированы и другие испытания и маневры, в том числе размещение подводных лодок  в непосредственной близости от поверхности и симуляция мгновенных атак роем субмарин и военных кораблей.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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