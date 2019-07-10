В Москве полиция задержала крымскотатарских активистов во время акции протеста (ВИДЕО)

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В Москве полиция задержала крымскотатарских активистов во время акции протеста против репрессий

В Москве задержали крымских татар, которые якобы являются экстремистами и членами запрещенной в РФ исламской организации Хизб ут-Тахрир, — сообщает Эндрю Осборн в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

В России сообщают, что они действуют исключительно для предотвращения террористических актов. Однако крымские татары утверждают, что власти используют религиозный экстремизм в качестве сфабрикованного предлога, чтобы посадить в тюрьму тех, кого они считают идеологическими противниками.

Около семи крымскотатарских мужчин, молча стоявших в исламских тюбетейках и длинных бородах вдоль Красной площади с плакатами, были арестованы. «Наши дети не террористы. Прекратить репрессии крымских татар», — гласил один из плакатов. Другой плакат призывает российские власти прекратить «репрессии по национальному и религиозному признаку в Крыму».

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На видео видно, как российские полицейские просят демонстрантов свернуть свои плакаты и показать документы, удостоверяющие личность. В соответствии с российским законодательством группа людей не может проводить такие акции протеста без предварительного разрешения властей.

Напомним, мировое сообщество ввело экономические санкции против России за аннексию Крыма, а также за поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины.