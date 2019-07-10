США и Иран готовятся к «схватке» на экстренном заседании совета ООН

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США и Иран готовятся к «схватке» на экстренном заседании Совета по наблюдению за использованием ядерной энергии ООН

Соединенные Штаты будут использовать экстренное заседание Совета по наблюдению за использованием ядерной энергии ООН, чтобы усилить давление на Иран из-за нарушения ядерного соглашения, — сообщает Франсуа Мерфи в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

За последние две недели Иран нарушил два критически важных предела по обогащению урана. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что действия Ирана осуществляются в рамках существующего соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий.

Иран заявляет, что таким образом он реагирует на экономические санкции, которые Вашингтон ввел против Тегерана год назад. В Вашингтоне говорят, что США открыты для переговоров. Однако в ответ Иран заявляет, что сначала он должен иметь возможность продавать столько нефти, сколько он продавал до введения против него санкций. Кроме того, Иран заявляет, что будет продолжать нарушать пределы по обогащению урана, пока не получит ожидаемого результата.

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