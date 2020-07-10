Нефть и рынки осыпались на новостях из США, но цена вернется к $100 за баррель

Главная » Последние новости » Новости мира » Нефть и рынки осыпались на новостях из США, но цена вернется к $100 за баррель Нефть и рынки осыпались на новостях из США, но цена вернется к $100 за баррель

Закрыть Отправить

Рынок акций и стоимость нефти покатились внизпосле решения Верховного суда Соединенных Штатов Америки по декларациям Дональда Трампа

Фьючерсы на нефть Brent на сентябрь с отметок выше 43 долларов за баррель опустились до 41,91 долл, стоимость WTI преодолели отметку в 40: контракты с поставкой в августе заключаются в Нью-Йорке по 39,88 доллара за баррель. Это минус 2,2%. Кроме того, фондовые индексы ушли в минус. S&P500 теряет 1,3%, Dow Jones — 1,6%, Nasdaq — 0,6%, информирует enovosty.com/news.

Причина такой ситуации — решение суда по декларациям главы Белого дома Дональда Трампа. Ранее постановление в отношении президента, который вторым за всю историю не раскрыл сведения из налоговых деклараций, поддержало большинство судей Верховного суда. Теперь главе Белого дома нужно передать декларации прокурору округа Манхэттену, который должен разобраться с возможным сокрытием платежей порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Карэн Макдугал. Женщины заявляют о том, что у них была интимная связь с президентом, а сам Трамп убеждает в том, что это дело «нечестное политическое преследование».

Тем не менее, по мнению профильных аналитиков, цена на нефть уже до конца года вернется к показателям в 100 долларов за баррель. Кристиан Малек, аналитик из JP Morgan рассказал о том, что по причине сокращения инвестиций и дальнейшего падения объемов добычи, стоимость «черного золота» точно должна в ближайшие два года пробить отметку в 100 долларов. Прогнозы Ревора Вудса, главы инвестотдела хеджфонда Northern Trace Capital ещё более смелые. Он полагает, что стоимость в 150 долларов за баррель будет точно без проблем достигнута уже в 2025 году.