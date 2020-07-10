Госдепартамент США дал зеленый свет Японии на покупку новых истребителей F-35

Главная » Последние новости » Новости мира » Госдепартамент США дал зеленый свет Японии на покупку новых истребителей F-35 Госдепартамент США дал зеленый свет Японии на покупку новых истребителей F-35

Закрыть Отправить

Госдепартамент США одобрил покупку Японией новых истребителей F-35

Государственный департамент США одобрил покупку Японией истребителей F-35A с обычным взлетом и посадкой (CTOL) и F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL). Стоимость контракта составляет 23,11 млрд долл. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Япония планирует приобрести 63 истребителя F-35A, 42 истребителя F-35B, 110 двигателей Pratt и Whitney F135, Electronic Warfare Systems, глобальную систему поддержки Autonomic Logistics, а также системы и оборудование связи. «Самолеты F-4 ВВС Японии выводятся из эксплуатации, поскольку приобретаются F-35. У Японии не будет проблем с интеграцией истребителей F-35A и F-35B в свои вооруженные силы», — сказал представитель DSCA

«Соединенные Штаты поддерживают намерения Японии по усилению оборонных возможностей. В последние месяцы мы отправили им большое количество военной техники», — сказал Трамп