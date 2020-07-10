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ЕС разрешил вступить в еврозону еще двум странам

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В Европейском союзе впервые с 2015 года решили расширить еврозону

В Европейском союзе впервые с 2015 года решили расширить еврозону и согласились допустить Болгарию и Хорватию к механизму валютного курса ЕС ERM-2. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Пока еще не обнародовали официальное заявление, источники издания говорят, что его могут сделать в нерабочее время или в выходные, чтобы предупредить спекуляции на рынке. Однако европейские чиновники заявили, что решение неизбежно. Окончательную поддержку на начало вступления в еврозону должны предоставить министры финансов ЕС.

Отмечается, что в случае присоединения стран к механизму обменного курса ERM-2, они остаются в нем около двух лет, прежде чем начать практическую подготовку к вступлению в еврозону. Сам процесс вступления занимает примерно еще один год, поэтому окончательно перейти на евро Болгария и Хорватия смогут не ранее чем в 2023 году. В еврозону входят страны, преимущественно расположены в Европе, которые ввели евро как основную денежную единицу. Участниками еврозоны могут быть страны, которые не входят в Евросоюз и не является его членами.

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе обнародовали список критериев для открытия границ стран. При этом комиссар ЕС отметил, что для третьих стран, в частности, Украины, ограничения для поездок в Европу устанавливаются согласно количеству новых случаев заражения COVID-19 по отношению к европейским странам.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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