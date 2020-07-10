Эксперты ВОЗ едут в Китай для расследования возникновения COVID-19, — Reuters
Эксперты ВОЗ едут в Китай для расследования возникновения пандемии COVID-19
Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправились в Китай для проведения расследования происхождения вируса COVID-19, вызвавшего пандемию. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.
Предполагается, что вирус появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце прошлого года. Представители ВОЗ совместно с экспертами в сфере здоровья животных будут работать с китайскими учеными. «Один из важных вопросов, который нас интересует, и именно поэтому мы посылаем экспертов в сфере здоровья животных, заключается в том, мог ли вирус передаться человеку от животного», — сказал представитель ВОЗ
«Мы знаем, что этот вирус очень похож на вирус летучей мыши. Но как он передался от животного к человеку? На этот вопрос нам всем нужно ответить», — сказали в ВОЗ.
Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео заявили, что, возможно, вирус был разработан в Уханьском институте вирусологии. Однако никаких доказательств этой версии нет.
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