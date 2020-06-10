Всегда рядом с королевой: принц Филипп отмечает свое 99-летие (ФОТО)

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Сегодня, 10 июня, британский принц Филипп отмечает свой 99-й день рождения. Этот день он проведет так же, как он провел большую часть своей взрослой жизни: рядом с королевой Елизаветой II.

Принц планирует тихий и спокойный обед в Виндзорском замке, где старшие члены королевской семьи укрываются из-за пандемии COVID-19. В Британии все еще действуют ограничения по коронавирусу, которые ограничивают размер собраний, а Филипп и 94-летняя королева относятся к возрастной группе старше 65 лет, наиболее уязвимой для коронавируса, информирует enovosty.com/news.

Прошлый год был непростым для Филиппа.

В ноябре его сын, 60-летний принц Эндрю, был вынужден отойти от всех королевских общественных обязанностей из-за опасений по поводу его связей с Джеффри Эпштейном, осужденным американским секс-преступником, который умер в нью-йоркской тюрьме. Два месяца спустя принц Гарри, внук Филиппа, и его жена, бывшая актриса Меган Маркл, вызвали новые споры, когда объявили, что уходят от королевских обязанностей, чтобы добиваться финансовой независимости в Северной Америке.

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99-й день рождения является важным событием для человека, рожденного 10 июня 1921 года, на фоне потрясений, которые привели к военному перевороту, в результате которого несколько месяцев спустя был свергнут дядя Филиппа, король Греции Константин.

Родителями принца Филиппа были принцесса Алиса Баттенберг, правнучка королевы Виктории и принц Андрей Греческий.

Английский король Георг V послал крейсер Королевского флота, чтобы эвакуировать семью Филиппа. Молодой Филипп ходил в школу в Германии и Великобритании и редко видел своих родителей.

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В 1939 году Филипп присоединился к британским военным в качестве курсанта в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте. Именно там его попросили сопровождать тогдашнюю принцессу Елизавету и ее сестру во время посещения учреждения.

Он служил в Королевском флоте на протяжении всей Второй мировой войны. Филипп дослужился до звания командира, но его карьера закончилась, когда его жена Елизавета II стала королевой после смерти ее отца, короля Георга VI, в 1952 году.

Филипп женился на будущей королеве в Вестминстерском аббатстве в 1947 году, когда ей было 21, а ему — 26. Он отказался от своего греческого титула, а король Георг VI сделал его герцогом Эдинбургским.

У них четверо детей — Чарльз, принц Уэльский и наследник престола, Анна, Эндрю и Эдвард; восемь внуков и восемь правнуков.

Перед тем как оставить общественную жизнь, Филипп был покровителем, президентом и членом более 780 организаций, в том числе многих благотворительных. Он произнес 5496 речей, написал 14 книг и совершил 637 индивидуальных поездок за границу в дополнение к сотням поездок, где он сопровождал королеву.

«Я думаю, что, вероятно, многие люди не знают, что он сделал, потому что ему не нравится лесть», — сказала Ингрид Сьюард, редактор Majesty Magazine. «Он не любит славу. Он просто живет».

Для многих Филипп был человеком, который стоял на шаг или два позади королевы, который рассказывал нецензурные шутки и иногда попадал в заголовки за то, что был немного неуместным.

В конце концов, он — человек, который отказался от собственной независимости и многообещающей военно-морской карьеры, чтобы жениться на будущей королеве.

Вклад принца Филиппа в монархию был глубоким. Ему приписывают модернизацию Виндзорского дома за кулисами, что делает королевские поместья прибыльными.

«Я думаю, он очень тонко сформировал правление королевы, и люди не знают, что он сделал», — сказала Ингрид Сьюард. «Он умудрялся делать что-то, будучи незамеченным, а это то, что он хочет».

Источник: Associated Press