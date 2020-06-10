В РФ за сутки число заболевших COVID-19 достигло 8000 человек

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В РФ за сутки число заболевших COVID-19 достигло 8404 человека, а количество умерших составило 216 человек

В РФ сообщили о 8 404 новых случаях заражения коронавирусом. В результате общее число зараженных достигло 493 657 человек. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

В Национальном центре реагирования на COVID-19 сообщили, что за последние сутки от вируса умерли 216 человек, в результате чего общее число умерших составило 6 358 человек.

Ранее сообщалось, что согласно оценкам экспертов, российская статистика может быть сильно искажена.