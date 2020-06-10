«Нам нужна помощь»: американские города оказались на краю пропасти

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Небольшие американские города оказались на краю пропасти

Выбоины на дорогах, несобранный мусор, не скошенная трава и меньшее количество патрульных полицейских на улице — это сегодняшняя реальность многих американских городов. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В американском Аллентауне проживает около 120 000 человек. «Наш город небольшой. Если такие города, как Аллентаун, начинают приходить в упадок, то что в Америке происходит с другими городами? Нужно что-то делать. Нам нужна помощь», — сказал член городского совета Се-Се Герлах.

Согласно федеральному закону CARES, 150 млрд долларов было направлено в густонаселенные города, число жителей которых превышает 500 000 человек. Но только 36 городов достигли этого порога.

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Уже сейчас многие американские города отменяют дорожные проекты, сокращают финансирование проектов развития и социальные программы. «Я слышу от многих жителей небольших городов, что ситуация с каждым днем​ становится все более тяжелой», — сказала лоббист Ирма Эспарза Диггс