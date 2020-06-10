Газпром в печали: Миру предсказали крупнейшее в истории падение спроса на газ

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Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует в нынешнем году крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ — на 150 млрд кубометров, или на 4%.

Фото: Sean Gallup / Getty Images, информирует enovosty.com/news.

«В 2020 году мировой рынок природного газа может пережить крупнейший шок спроса в своей истории. Ожидается рекордное падение спроса на природный газ, пандемия COVID-19 поражает и без того ослабленный рынок. Мировой спрос на природный газ может сократиться примерно на 150 миллиардов кубометров в год», — говорится в докладе МЭА.

При этом в агентстве считают, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, будет до 2025 года ежегодно замедлять рост спроса на газ в мире в среднем на 75 млрд кубометров.

«Пандемия COVID-19 ударила по уже снижающемуся спросу на газ, — отмечается в документе. — Потребление газа, как ожидается, упадет на 4% в 2020 году под последовательным воздействием более низкого спроса на отопление из-за теплой зимы, осуществления ограничительных мер почти во всех странах и территориях для замедления распространения вируса и более низкого уровня экономической активности из-за вызванного COVID-19 макроэкономического кризиса».

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Снижение мирового спроса на газ станет еще одним ударом для российского монополиста — компании «Газпром».

По словам аналитика нефтегазового сектора Михаил Крутихина, в прошлом году «Газпром» в среднем продавал свой газ за границу по цене 189 долларов за 1000 кубометров – это позволяло покрывать издержки и еще получать хоть какую-то прибыль. В этом году цена опускалась до 22 долларов за 1000 кубометров по отдельным контрактам в Европе. «Газпром» сейчас продает примерно 60% своего газа по ценам, которые привязаны как раз к таким спотовым сделкам, и поэтому он очень сильно теряет. За первый квартал 2020 года «Газпром» потерял половину объема и половину своей валютной выручки. А если посмотреть по финансовым отчетам за первый квартал, то «Газпром» в отрицательной зоне, он понес убытки., — отмечает Крутихин.

«Выжить Газпром может и при $60, но для того, чтобы покрывать свои издержки, ему необходимо где-то $100 за тысячу кубометров. Если это все будет продолжаться, то Газпром может просто обанкротиться, — уверен эксперт.

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Михаил Крутихин также прокомментировал вопрос снижения доходов Газпрома из-за снижения экпорта газа в Турцию, которая сократила в семь раз поставки российского газа.

«Турция диверсифицировала источники получения газа и предпочитает сейчас получать газ в сжиженном виде. Ей, во-первых, это дешевле, а во-вторых, это делает ее независимой от России в обстановке, когда с РФ у нее есть нерешенные военно-политические проблемы в Сирии, Ливии и т.д. Это вполне естественно. А зависеть от Газпрома Турция не хочет и не будет в будущем.

Напомним, в начале июня польский комитет конкуренции и защиты потребителей возбудил дело против российского «Газпрома» за непредоставление данных по делу о строительстве газопровода «Северный поток-2». Отмечается, что российской компании грозит штраф в размере до €50 млн (1,498 млрд грн).