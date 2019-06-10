МАГАТЭ обеспокоено ростом напряженности вокруг ядерной программы Ирана

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Смешение мировой культуры и природы в маленькой стране на Ближнем Востоке

Все фото »

Новости мира

10.06.2019 г.
22:31Вертолет упал на небоскреб на Манхэттене (ВИДЕО)
20:18В Казахстане во время акции протеста на президентских выборах было арестовано 500 человек (ФОТО)
19:54МАГАТЭ обеспокоено ростом напряженности вокруг ядерной программы Ирана
19:13Reuters: В РФ начинает расти буря протеста против задержания журналиста-расследователя
18:53Associated Press: Трамп заявил об ужесточении тарифов на китайскую продукции
15:13В РФ Амурский судостроительный завод "тонет" в долгах, а "спасатели" не торопятся на вызов, - Злой Одессит
14:20Страны G20 договорились о введении «цифрового налога»
Все новости мира

Аналитика

10.06.2019

Итоги дня: Новая угроза для Украины, жизнь без воды и жара перед выборами

Итоги дня: Новая угроза для Украины, жизнь без воды и жара перед выборами
Украинские политики продолжают знакомить со своими командами, появился свежий рейтинг политсил, которые могут пройти в Верховную Раду, а ситуацию в Молдове ...
06.06.2019

Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва

Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Суд вынес приговор исполнителям убийства активистки Гандзюк, Рада провалила кадровые предложения президента Зеленского, а Папа Римский изменил текст ...
05.06.2019

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сутки на Донбассе оказались трагическими для украинцев, в Европе одобрили продление антироссийских санкций, а в Минске готовят новое перемирие, - такими ...

Последние новости

10.06.2019 г.
22:31 Вертолет упал на небоскреб на Манхэттене (ВИДЕО)
22:30 Тодоренко обмолвилась о второй беременности
22:00 В трейлере к FIFA 20 показали один из вокзалов Киева (ВИДЕО)
21:30 Во Франции обнаружили камень с рисунком, которому 12 тыс. лет (ФОТО)
21:21 Названа главная причина старения
21:01 Колонизация Марса будет начинаться с пещер
21:00 Уже в этом году BlaBlaCar сделают полностью платным
20:54 Перемещение вражеских кораблей под полным контролем: ВСУ вооружают новейшей системой обнаружения врага (ВИДЕО)
20:30 Киану Ривз станет героем компьютерной игры (ВИДЕО)
20:18 В Казахстане во время акции протеста на президентских выборах было арестовано 500 человек (ФОТО)
20:00 Названы основные причины ДТП в столице
19:54 МАГАТЭ обеспокоено ростом напряженности вокруг ядерной программы Ирана
19:30 В Украине будет царить жара - синоптик
19:13 Reuters: В РФ начинает расти буря протеста против задержания журналиста-расследователя
18:53 Associated Press: Трамп заявил об ужесточении тарифов на китайскую продукции
18:32 СБУ заблокировала деятельность крупнейшего конвертационного центра
18:14 В районе проведения операции Объединенных сил прошли учения с артустановками 2С7 "Пион" (ВИДЕО)
17:50 В киберполиции рассказали, как защитить средства на банковских картах
17:40 Представитель Зеленского в Кабмине Герус привлек "лыжных инструкторов"
17:15 Александр Охрименко рассказал о влиянии тарифного конфликта между США и КНР на экономику Украины
16:51 В Украине существенно снизятся цены на овощи
16:32 Супрун рассказала как лучше употреблять уличную еду и чем можно ее заменить
16:10 "Оппоблок" объявил о первой десятке своего списка на выборах в Раду
15:42 В аннексированном Крыму оккупанты проводят массовые обыски
15:29 Тимошенко обнародовала первую пятерку партии "Батькивщина" из списка на выборы в Верховную Раду
15:13 В РФ Амурский судостроительный завод "тонет" в долгах, а "спасатели" не торопятся на вызов, - Злой Одессит
15:00 Диетологи рассказали, какие летние ягоды помогут быстро похудеть
14:45 В телефонах Huawei больше не будет популярного приложения WhatsApp
14:31 Увеличенный отпуск и репатриация сотрудников: что ждет украинцев с новым трудовым кодексом
14:20 Страны G20 договорились о введении «цифрового налога»
14:12 Россия и Китай будут вместе контролировать интернет
14:08 В Украине хотят отменить школьную форму
13:52 Притула и новые лица: Вакарчук показал свой "Голос" и отправился в тур по Украине
13:30 Составлен рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий
13:27 "Они попробовали войну сполна": Украинцев растрогала история дружбы Героев ООС
13:22 Стало известно, полезны ли супы для здоровья
13:10 70-летний волонтер собрал для украинской армии 3 миллиона гривен
12:58 Соленость+загрязнение: В Одессе море окрасилось в нежно-изумрудный цвет (ФОТО)
12:50 “Много гуляли по городу и катались на катере”: Стали известны подробности о встрече Путина и Си Цзиньпина
12:47 Медики сообщили, как жить, если ты «сова»
12:42 СБУ ввела спецрежим на границе. Стали известны детали
12:34 Солидарность по-новому: Кого Порошенко поведет в Раду и какие "козыри" приготовил
12:31 Египетские врачи дали советы, как защитить себя в летнюю жару
12:19 В Украине станет больше "летних" субсидиантов
12:19 Фотоотчет: Загрязнение воздуха ежегодно убивает больше людей, чем курение (ФОТО)
12:08 Китай просит своих граждан не посещать США
12:02 В Харькове оборвался канатный мост с людьми (ВИДЕО)
11:45 Назвали скрытый симптом рака легких
11:43 НКРЭКУ против низких цен на газ для населения. В чем риски?
11:41 Жителям столицы за няню заплатят в два раза больше
11:14 "Сила и Честь": Что приготовили украинцам Смешко и Гордон
11:05 Выборы-2019: С чем и с кем идет на выборы Гройсман
10:58 Польша сообщила, что РФ возобновила поставки чистой нефти
10:55 "Идеальный баланс": Вакарчук не против занять кресло премьера
10:51 Стало известно, от скольких детей в Украине отказались родители
10:50 Найем рассказал о своем видении идеальной коалиции в Раде
10:29 Тука детально пояснил, как в ВСУ отреагируют на скандальную идею Кучмы
10:27 В Крыму началась новая волна обысков
10:15 Кого ведет в Раду партия Зеленского "Слуга народа"
09:59 Кошевой разразился громким заявлением о связях с Коломойским
Все новости »

МАГАТЭ обеспокоено ростом напряженности вокруг ядерной программы Ирана

Главная » Последние новости » Новости мира » МАГАТЭ обеспокоено ростом напряженности вокруг ядерной программы Ирана
 
Печать Отправить на почту

 

 

Глава Международного агенства по ядерной безопасности (МАГАТЭ) Юкия Амано заявил, что он обеспокоен ростом напряженности вокруг ядерной программы Ирана

В понедельник глава Международного агенства по ядерной безопасности (МАГАТЭ) Юкия Амано заявил, что он обеспокоен ростом напряженности вокруг ядерной программы Ирана, и призвал к деэскалации конфликта путем диалога, — сообщает Франсуа Мерфи в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Напомним, Вашингтон вышел из ядерного соглашения с Ираном (СВПД) и возобновил санкции, потребовав у государств-импортеров нефти прекратить покупать иранскую нефть. Кроме того, США внесли элитное подразделение армии Ирана «Корпус стражей исламской революции» в список иностранных террористических организаций. В ответ Тегеран стал угрожать возобновлением ядерных программ.

МАГАТЭ обеспокоено ростом напряженности вокруг ядерной программы Ирана

«Я обеспокоен ростом напряженности вокруг иранской ядерной проблемы», — заявил Юкия Амано в своем выступлении на заседании Совета МАГАТЭ. Амано подчеркнул, что он надеется, что «можно будет найти пути снижения нынешней напряженности путем диалога. Крайне важно, чтобы Иран полностью выполнил свои обязательства в области ядерных программ в рамках СВПД».

Читайте: США вводят полный запрет на импорт иранской нефти


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 123

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Оппоблок объявил о первой десятке своего списка на выборах в Раду
Тимошенко обнародовала первую пятерку партии Батькивщина из списка на выборы в Верховную Раду
Притула и новые лица: Вакарчук показал свой Голос и отправился в тур по Украине
"Оппоблок" объявил о первой десятке своего списка на выборах в РадуТимошенко обнародовала первую пятерку партии "Батькивщина" из списка на выборы в Верховную РадуПритула и новые лица: Вакарчук показал свой "Голос" и отправился в тур по Украине
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Новая угроза для Украины, жизнь без воды и жара перед выборами
Итоги дня: Красная тряпка для Кремля, жесткая позиция Великобритании и обострение на Донбассе
Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
Владимир Стельмах: Экономика нуждается в антиимпортной индустриализации и снижении кредитных ставок
Итоги дня: Дебют Зеленского, модный приговор Трампа и странные нюансы вокруг убийства мальчика под Киевом
Ахметова заводят в «Центрэнерго»
Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге
Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!
Все статьи


Читайте также

США вводят полный запрет на импорт иранской нефти
 МАГАТЭ призывает Северную Корею допустить инспекторов к ядерным объектам
США выходит из ядерной программы Ирана: Россия обнародовала свое решение
 Новости мира: КНДР может завершить ядерную программу в течение года
Новости мира: Россия прикрывает от ООН часть ядерной деятельности Ирана
 Санкции ООН позволят быстрее завершить ядерную программу, - КНДР
Волкер высказался против возобновления ядерной программы Украины
 Новости мира: КНДР грозит США сверхмощным превентивным ударом

Армия

Зенитный ракетный комплекс MIM-104 «Patriot» (США)
Ракета класса «воздух-воздух» Р-27
Танк «Меркава Mk.1» (Израиль)
Танк K2 Black Panther (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Евгений
КОМАРОВСКИЙ
Александр
ЕФРЕМОВ
Евгений
ЕРМАКОВ
Виктор
ЧУМАК
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника

Наручные часы Balmain от магазина Злато




Зе против Пу


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 