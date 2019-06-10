МАГАТЭ обеспокоено ростом напряженности вокруг ядерной программы Ирана

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Глава Международного агенства по ядерной безопасности (МАГАТЭ) Юкия Амано заявил, что он обеспокоен ростом напряженности вокруг ядерной программы Ирана

В понедельник глава Международного агенства по ядерной безопасности (МАГАТЭ) Юкия Амано заявил, что он обеспокоен ростом напряженности вокруг ядерной программы Ирана, и призвал к деэскалации конфликта путем диалога, — сообщает Франсуа Мерфи в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Напомним, Вашингтон вышел из ядерного соглашения с Ираном (СВПД) и возобновил санкции, потребовав у государств-импортеров нефти прекратить покупать иранскую нефть. Кроме того, США внесли элитное подразделение армии Ирана «Корпус стражей исламской революции» в список иностранных террористических организаций. В ответ Тегеран стал угрожать возобновлением ядерных программ.

«Я обеспокоен ростом напряженности вокруг иранской ядерной проблемы», — заявил Юкия Амано в своем выступлении на заседании Совета МАГАТЭ. Амано подчеркнул, что он надеется, что «можно будет найти пути снижения нынешней напряженности путем диалога. Крайне важно, чтобы Иран полностью выполнил свои обязательства в области ядерных программ в рамках СВПД».

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