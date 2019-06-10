В Казахстане во время акции протеста на президентских выборах было арестовано 500 человек (ФОТО)

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В Казахстане полиция задержала около 500 человек из-за несанкционированных акций протеста на президентских выборах

В Казахстане полиция задержала сотни людей из-за несанкционированных акций протеста на президентских выборах в воскресенье, которые, по утверждению многих, были фальшивыми, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Протестующие утверждали, что выборы не были честными, свободными и справедливыми, и призвали к их бойкоту. Полицейские разогнали демонстрации в городах Нур-Султан и Алма-Ате. По словам представителя правительства, около 500 протестующих были доставлены в полицейские участки.

После неожиданной отставки в марте 78-летнего президента Нурсултана Назарбаева в стране были назначены внеочередные президентские выборы. Ожидалось, что преемником Назарбаева станет спикер верхней палаты Касым-Жомарт Токаев. Кандидат от оппозиции Амиржан Косанов заявил, что у него нет жалоб относительно честности проведения избирательной кампании. «Однако важным моментом президентских выборов является подсчет голосов», — сказал Коссанов. Национальная избирательная комиссия сообщила, что проголосовало около 77% избирателей. На предыдущих президентских выборах явка избирателей составила более 90%.

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Казахстан в последнее время испытал рост оппозиционных настроений. Предыдущие антиправительственные митинги состоялись весной в знак протеста против досрочных выборов, которые оппозиционеры расценили как организованную передачу власти.