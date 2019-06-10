В Казахстане во время акции протеста на президентских выборах было арестовано 500 человек (ФОТО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Смешение мировой культуры и природы в маленькой стране на Ближнем Востоке

Все фото »

Новости мира

10.06.2019 г.
22:31Вертолет упал на небоскреб на Манхэттене (ВИДЕО)
20:18В Казахстане во время акции протеста на президентских выборах было арестовано 500 человек (ФОТО)
19:54МАГАТЭ обеспокоено ростом напряженности вокруг ядерной программы Ирана
19:13Reuters: В РФ начинает расти буря протеста против задержания журналиста-расследователя
18:53Associated Press: Трамп заявил об ужесточении тарифов на китайскую продукции
15:13В РФ Амурский судостроительный завод "тонет" в долгах, а "спасатели" не торопятся на вызов, - Злой Одессит
14:20Страны G20 договорились о введении «цифрового налога»
Все новости мира

Аналитика

10.06.2019

Итоги дня: Новая угроза для Украины, жизнь без воды и жара перед выборами

Итоги дня: Новая угроза для Украины, жизнь без воды и жара перед выборами
Украинские политики продолжают знакомить со своими командами, появился свежий рейтинг политсил, которые могут пройти в Верховную Раду, а ситуацию в Молдове ...
06.06.2019

Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва

Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Суд вынес приговор исполнителям убийства активистки Гандзюк, Рада провалила кадровые предложения президента Зеленского, а Папа Римский изменил текст ...
05.06.2019

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе

Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сутки на Донбассе оказались трагическими для украинцев, в Европе одобрили продление антироссийских санкций, а в Минске готовят новое перемирие, - такими ...

Последние новости

10.06.2019 г.
22:31 Вертолет упал на небоскреб на Манхэттене (ВИДЕО)
22:30 Тодоренко обмолвилась о второй беременности
22:00 В трейлере к FIFA 20 показали один из вокзалов Киева (ВИДЕО)
21:30 Во Франции обнаружили камень с рисунком, которому 12 тыс. лет (ФОТО)
21:21 Названа главная причина старения
21:01 Колонизация Марса будет начинаться с пещер
21:00 Уже в этом году BlaBlaCar сделают полностью платным
20:54 Перемещение вражеских кораблей под полным контролем: ВСУ вооружают новейшей системой обнаружения врага (ВИДЕО)
20:30 Киану Ривз станет героем компьютерной игры (ВИДЕО)
20:18 В Казахстане во время акции протеста на президентских выборах было арестовано 500 человек (ФОТО)
20:00 Названы основные причины ДТП в столице
19:54 МАГАТЭ обеспокоено ростом напряженности вокруг ядерной программы Ирана
19:30 В Украине будет царить жара - синоптик
19:13 Reuters: В РФ начинает расти буря протеста против задержания журналиста-расследователя
18:53 Associated Press: Трамп заявил об ужесточении тарифов на китайскую продукции
18:32 СБУ заблокировала деятельность крупнейшего конвертационного центра
18:14 В районе проведения операции Объединенных сил прошли учения с артустановками 2С7 "Пион" (ВИДЕО)
17:50 В киберполиции рассказали, как защитить средства на банковских картах
17:40 Представитель Зеленского в Кабмине Герус привлек "лыжных инструкторов"
17:15 Александр Охрименко рассказал о влиянии тарифного конфликта между США и КНР на экономику Украины
16:51 В Украине существенно снизятся цены на овощи
16:32 Супрун рассказала как лучше употреблять уличную еду и чем можно ее заменить
16:10 "Оппоблок" объявил о первой десятке своего списка на выборах в Раду
15:42 В аннексированном Крыму оккупанты проводят массовые обыски
15:29 Тимошенко обнародовала первую пятерку партии "Батькивщина" из списка на выборы в Верховную Раду
15:13 В РФ Амурский судостроительный завод "тонет" в долгах, а "спасатели" не торопятся на вызов, - Злой Одессит
15:00 Диетологи рассказали, какие летние ягоды помогут быстро похудеть
14:45 В телефонах Huawei больше не будет популярного приложения WhatsApp
14:31 Увеличенный отпуск и репатриация сотрудников: что ждет украинцев с новым трудовым кодексом
14:20 Страны G20 договорились о введении «цифрового налога»
14:12 Россия и Китай будут вместе контролировать интернет
14:08 В Украине хотят отменить школьную форму
13:52 Притула и новые лица: Вакарчук показал свой "Голос" и отправился в тур по Украине
13:30 Составлен рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий
13:27 "Они попробовали войну сполна": Украинцев растрогала история дружбы Героев ООС
13:22 Стало известно, полезны ли супы для здоровья
13:10 70-летний волонтер собрал для украинской армии 3 миллиона гривен
12:58 Соленость+загрязнение: В Одессе море окрасилось в нежно-изумрудный цвет (ФОТО)
12:50 “Много гуляли по городу и катались на катере”: Стали известны подробности о встрече Путина и Си Цзиньпина
12:47 Медики сообщили, как жить, если ты «сова»
12:42 СБУ ввела спецрежим на границе. Стали известны детали
12:34 Солидарность по-новому: Кого Порошенко поведет в Раду и какие "козыри" приготовил
12:31 Египетские врачи дали советы, как защитить себя в летнюю жару
12:19 В Украине станет больше "летних" субсидиантов
12:19 Фотоотчет: Загрязнение воздуха ежегодно убивает больше людей, чем курение (ФОТО)
12:08 Китай просит своих граждан не посещать США
12:02 В Харькове оборвался канатный мост с людьми (ВИДЕО)
11:45 Назвали скрытый симптом рака легких
11:43 НКРЭКУ против низких цен на газ для населения. В чем риски?
11:41 Жителям столицы за няню заплатят в два раза больше
11:14 "Сила и Честь": Что приготовили украинцам Смешко и Гордон
11:05 Выборы-2019: С чем и с кем идет на выборы Гройсман
10:58 Польша сообщила, что РФ возобновила поставки чистой нефти
10:55 "Идеальный баланс": Вакарчук не против занять кресло премьера
10:51 Стало известно, от скольких детей в Украине отказались родители
10:50 Найем рассказал о своем видении идеальной коалиции в Раде
10:29 Тука детально пояснил, как в ВСУ отреагируют на скандальную идею Кучмы
10:27 В Крыму началась новая волна обысков
10:15 Кого ведет в Раду партия Зеленского "Слуга народа"
09:59 Кошевой разразился громким заявлением о связях с Коломойским
Все новости »

В Казахстане во время акции протеста на президентских выборах было арестовано 500 человек (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Казахстане во время акции протеста на президентских выборах было арестовано 500 человек (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Казахстане полиция задержала около 500 человек из-за несанкционированных акций протеста на президентских выборах

В Казахстане полиция задержала сотни людей из-за несанкционированных акций протеста на президентских выборах в воскресенье, которые, по утверждению многих, были фальшивыми, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Протестующие утверждали, что выборы не были честными, свободными и справедливыми, и призвали к их бойкоту. Полицейские разогнали демонстрации в городах Нур-Султан и Алма-Ате. По словам представителя правительства, около 500 протестующих были доставлены в полицейские участки.

В Казахстане во время акции протеста на президентских выборах было арестовано 500 человек (ФОТО)

После неожиданной отставки в марте 78-летнего президента Нурсултана Назарбаева в стране были назначены внеочередные президентские выборы. Ожидалось, что преемником Назарбаева станет спикер верхней палаты Касым-Жомарт Токаев. Кандидат от оппозиции Амиржан Косанов заявил, что у него нет жалоб относительно честности проведения избирательной кампании. «Однако важным моментом президентских выборов является подсчет голосов», — сказал Коссанов. Национальная избирательная комиссия сообщила, что проголосовало около 77% избирателей. На предыдущих президентских выборах явка избирателей составила более 90%.

Читайте: Лукашенко объявил о проведении досрочных парламентских выборов

В Казахстане во время акции протеста на президентских выборах было арестовано 500 человек (ФОТО)

Казахстан в последнее время испытал рост оппозиционных настроений. Предыдущие антиправительственные митинги состоялись весной в знак протеста против досрочных выборов, которые оппозиционеры расценили как организованную передачу власти.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 134

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Оппоблок объявил о первой десятке своего списка на выборах в Раду
Тимошенко обнародовала первую пятерку партии Батькивщина из списка на выборы в Верховную Раду
Притула и новые лица: Вакарчук показал свой Голос и отправился в тур по Украине
"Оппоблок" объявил о первой десятке своего списка на выборах в РадуТимошенко обнародовала первую пятерку партии "Батькивщина" из списка на выборы в Верховную РадуПритула и новые лица: Вакарчук показал свой "Голос" и отправился в тур по Украине
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Новая угроза для Украины, жизнь без воды и жара перед выборами
Итоги дня: Красная тряпка для Кремля, жесткая позиция Великобритании и обострение на Донбассе
Итоги дня: Большой шанс от Вашингтона, провалы Рады и новая молитва
Итоги дня: Новый удар по России, референдумы Зеленского и трагедия на Донбассе
Сказка - ложь, да в ней намек: есть ли угроза дефолта в Украине?
Владимир Стельмах: Экономика нуждается в антиимпортной индустриализации и снижении кредитных ставок
Итоги дня: Дебют Зеленского, модный приговор Трампа и странные нюансы вокруг убийства мальчика под Киевом
Ахметова заводят в «Центрэнерго»
Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге
Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!
Все статьи


Читайте также

Лукашенко объявил о проведении досрочных парламентских выборов
 В Украине стартовала президентская избирательная кампания
Виктор Небоженко: Ющенко ожил, уже появился и слоган его избирательной кампании
 Избирательная кампания по местным выборам в Украине начнется 5 сентября
Срок избирательной кампании могут сократить
 Странная избирательная кампания в Донецке, - Le Figaro
В Украине стартовала избирательная кампания по досрочным президентским выборам
 Мирошниченко: Выборы проходят по европейским стандартам

Армия

Зенитная ракетная система С-300
Противотанковый ракетный комплекс «Скиф»
Боевая бронированная машина «Дозор-Б»
Ударный вертолет МИ-24ПУ1
Вся армия    >>

Персоны

Василий
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Юрий
ТЕРЕНТЬЕВ
Михаил
СААКАШВИЛИ
Олег
СЕНЦОВ
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника

Наручные часы Balmain от магазина Злато




есть ли угроза дефолта в Украине


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 