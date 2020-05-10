Впервые за долгое время в Ухане зафиксирован новый случай COVID-19. Пациент — в тяжелом состоянии

Главная » Последние новости » Новости мира » Впервые за долгое время в Ухане зафиксирован новый случай COVID-19. Пациент - в тяжелом состоянии Впервые за долгое время в Ухане зафиксирован новый случай COVID-19. Пациент - в тяжелом состоянии

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Житель Уханя был госпитализирован в тяжелом состоянии с пневмонией. Тест показал наличие COVID -19. Каким образом мужчина смог заразиться пока не известно.

Комиссия по здравоохранению провинции Хубэй сегодня подтвердила случай инфицирования жителя Уханя коронавирусной инфекцией. Власти пока не выяснили пути и способы инфицирования, но уже рассматривается порядка 17 случаев бессимптомного носительства данного патогенного штамма в провинции Хубэй, информирует enovosty.com/news.

Ранее официальные власти провинции Хубэй заявили, что в данном регионе нет больных на коронавирусную инфекцию.

Коме того, с 18 марта в провинции не фиксировали новые случаи заражения на COVID -19.

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26 апреля из больниц Уханя были выписаны последние пациенты с подобным диагнозом.