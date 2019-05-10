Режим Ким Чен Ина полон решимости бороться с давлением с помощью давления, — эксперт

Главная » Последние новости » Новости мира » Режим Ким Чен Ина полон решимости бороться с давлением с помощью давления, - эксперт Режим Ким Чен Ина полон решимости бороться с давлением с помощью давления, - эксперт

Закрыть Отправить

Аналитики, изучающие информацию о последних запусках ракет малой дальности в Северной Корее, считают, что военные испытания проводились не только для политического шоу

Аналитики, изучающие информацию о последних запусках ракет малой дальности в Северной Корее, считают, что северокорейская республика серьезно относится к разработке нового оружия малого радиуса действия, которое эффективно можно использовать в любой войне с Южной Кореей и США, — сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Напомним, на прошлой неделе северокорейский лидер Ким Чен Ин наблюдал за запуском ранее не испытанного оружия.

Проведенные испытания усилили напряженность во взаимоотношениях мирового сообщества с Северной Кореей особенно после неудавшегося последнего саммита США-Северная Корея, в ходе которого не удалось достигнуть договоренностей о денуклеаризации Северной Кореи.

Читайте: Иван Апаршин рассказал, почему ядерное оружие не помогло бы Украине защитить Крым

Некоторые аналитики считают, что испытания проводились не только для политического шоу. «Проведенные учения подтверждают, что эти запуски не просто призывают США к возобновлению переговоров, но и демонстрируют надежную, работоспособную ракету, способную победить противоракетную оборону и нанести точный удар по Южной Корее», — сказала эксперт по ракетам из Центра исследований проблем нераспространения ядерного оружия (CNS) Грейс Лю.

«Режим Кима полон решимости бороться с давлением с помощью давления. Это угрожает усилить региональную напряженность и создать политические проблемы для Дональда Трампа», — сказал профессор Университета Евха в Сеуле Лейф-Эрик Исли.