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Режим Ким Чен Ина полон решимости бороться с давлением с помощью давления, — эксперт

Главная » Последние новости » Новости мира » Режим Ким Чен Ина полон решимости бороться с давлением с помощью давления, - эксперт
 
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Аналитики, изучающие информацию о последних запусках ракет малой дальности в Северной Корее, считают, что военные испытания проводились не только для политического шоу

Аналитики, изучающие информацию о последних запусках ракет малой дальности в Северной Корее, считают, что северокорейская республика серьезно относится к разработке нового оружия малого радиуса действия, которое эффективно можно использовать в любой войне с Южной Кореей и США, — сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Напомним, на прошлой неделе северокорейский лидер Ким Чен Ин наблюдал за запуском ранее не испытанного оружия.

Режим Ким Чен Ина полон решимости бороться с давлением с помощью давления, — эксперт

Проведенные испытания усилили напряженность во взаимоотношениях мирового сообщества с Северной Кореей особенно после неудавшегося последнего саммита США-Северная Корея, в ходе которого не удалось достигнуть договоренностей о денуклеаризации Северной Кореи.

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Некоторые аналитики считают, что испытания проводились не только для политического шоу. «Проведенные учения подтверждают, что эти запуски не просто призывают США к возобновлению переговоров, но и демонстрируют надежную, работоспособную ракету, способную победить противоракетную оборону и нанести точный удар по Южной Корее», — сказала эксперт по ракетам из Центра исследований проблем нераспространения ядерного оружия (CNS) Грейс Лю.

«Режим Кима полон решимости бороться с давлением с помощью давления. Это угрожает усилить региональную напряженность и создать политические проблемы для Дональда Трампа», — сказал профессор Университета Евха в Сеуле Лейф-Эрик Исли.


Автор: Оксана Ельченко
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