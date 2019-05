Reuters: Посольство Италии в Венесуэле предоставило дипломатическое убежище стороннику Гуайдо

Италия подтвердила, что венесуэльский оппозиционный депутат Америко де Грация вошел в итальянское посольство в Каракасе и получил дипломатическое убежище

Италия подтвердила, что венесуэльский оппозиционный депутат Америко де Грация вошел в итальянское посольство в Каракасе и получил дипломатическое убежище после того, как проправительственный законодательный орган лишил его парламентского иммунитета, — сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Член Венесуэльской национальной ассамблеи итальянского происхождения Америко де Грация, законно избранный в парламент, был принят в резиденции посла Италии в Каракасе», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Италии. В министерстве добавили, что против Де Грации было начато судебное разбирательство. Посольство же работает в полном соответствии с дипломатическими конвенциями», — сказали в МИДе.

Де Грация поблагодарил Италию в Twitter, хотя и не сказал, что укрылся в посольстве.

No le daré el gusto, a la #NarcoDictadura que me exhiba como trofeo y me use como rehén, a cambio de condonarles sus crímenes de lesa humanidad, violación de los DDHH, corrupción, narcotrafico y terrorismo. Sigo en la lucha. #VenezuelaValeLaPena. Y agradezco la acogida de ITALIA.

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 9 мая 2019 г.