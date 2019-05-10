«Позвоните мне»: Трамп сообщил, что его телефонная линия всегда свободна для переговоров с Ираном

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Во время выступления перед журналистами в Белом доме Дональд Трамп сообщил, что его телефонная линия всегда свободна для переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп обратился к лидерам Ирана с призывом “Сall me” («Позвоните мне»), — сообщает Зеке Миллер и Роберт Бернс в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Во время выступления перед журналистами в Белом доме Дональд Трамп сообщил, что он бы хотел, чтобы они “позвонили мне». Вскоре после выступления Трампа государственный секретарь Майк Помпео опубликовал письменное заявление, которое демонстрирует усиление дружеского тона Трампа. В заявлении говорится, что после «40 лет убийства американских солдат, нападения на американские объекты и захвата американских заложников», США обращается к тем в Тегеране, которые хотят процветающего будущего путем изменения существующего режима. Помпео процитировал Трампа, который сказал, что он «с нетерпением ожидает встречи с лидерами Ирана, чтобы выработать соглашение и, что очень важно, предпринять шаги для обеспечения такого будущего Ирану, которое он заслуживает».

Напомним, в последние дни напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном стремительно возросла. Администрация Трампа направила высококлассные бомбардировщики и военный эсминец в регион в ответ на озвученные угрозы со стороны Ирана о возобновлении программ по обогащению урана. 9 мая Трамп признал, что действия Ирана по возобновлению обогащения урана могут привести к усилению военной конфронтации, однако он хочет, чтобы руководство Ирана знало, что его телефонная линия всегда свободна.

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