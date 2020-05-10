Лучшие фотографии победителей Пулитцеровской премии 2020 года

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Трое индийских фотожурналистов из Джамму и Кашмира выиграли Пулитцеровскую премию 2020 года в области художественной фотографии за свою работу во время освещения протестов.

Протестующий в Кашмире в маске прыгает на капот бронированной машины индийской полиции, после того как он бросал в нее камни во время акции протеста в Сринагаре, 31 мая 2019 года. (AP Photo / Dar Yasin), информирует enovosty.com/news.

Мухтар Хан, Ясин Дар и Чанни Ананд — три фотожурналиста, работающие с Associated Press (AP) — были награжден Пулитцеровской 2020 года.



Кашмирцы разбирают часть дома, разрушенного в результате перестрелки в деревне Трал, к югу от Сринагара, 4 марта 2019 года. (AP Photo / Dar Yasin)



Преданные-мусульмане из Кашмира совершают молитву возле храма святого суфийского шейха Саида Абдула Кадира Джилани в Сринагаре, 9 декабря 2019 года. (AP Photo / Mukhtar Khan)

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Кашмирцы в масках выкрикивают лозунги » Кашмир наш!» во время акции протеста после пятничных молитв на окраине Сринагара, 4 октября 2019 года. (AP Photo / Dar Yasin)

Штат Джамму и Кашмир раньше имел особый статус, предоставлявший ему широкую автономию, однако решением индийского парламента в прошлом году этот статус был отменен. Это вызвало массовые протесты. В штате проживает большинство мусульман. В штат были дополнительно переброшены десятки тысяч солдат, которые патрулировали улицы и дороги. Рынки не работали, школы были закрыты, собираться групой более четырех человек власть строжайше запрещала. Лидеры местных общин были взяты под арест. Недовольство местных жителей переросло в массовые беспорядки и стычки с полицией.

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