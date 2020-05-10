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Из Катара не могут выехать 80 украинцев. Срок действия виз на исходе (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Из Катара не могут выехать 80 украинцев. Срок действия виз на исходе (ВИДЕО)
 
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В связи с действием карантинных мер из Дохи в Украину не могут вернуться 80 украинских граждан, у которых заканчиваются визы и деньги. С связи с этими обстоятельствами они записали видеообращение.

Из Катара не могут выехать 80 украинцев. Срок действия виз на исходе (ВИДЕО)

По словам одной из украинок, все кто сейчас ждет возвращения домой, готовы пройти необходимую обсервацию и оплатить рейс на родину. Правда, сразу последовала оговорка, что сумма стоимости за билет должна быть адекватной, информирует enovosty.com/news.

По словам женщины, в украинском посольстве им ответили, что для организации эвакуационного рейса людей недостаточно.

Украинцы застрявшие в Дохе крайне возмущены подобными действиями украинских властей и рассчитывают на скорейшее возвращение в Украину.

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Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
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