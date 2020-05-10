Из Катара не могут выехать 80 украинцев. Срок действия виз на исходе (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Из Катара не могут выехать 80 украинцев. Срок действия виз на исходе (ВИДЕО) Из Катара не могут выехать 80 украинцев. Срок действия виз на исходе (ВИДЕО)

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В связи с действием карантинных мер из Дохи в Украину не могут вернуться 80 украинских граждан, у которых заканчиваются визы и деньги. С связи с этими обстоятельствами они записали видеообращение.

По словам одной из украинок, все кто сейчас ждет возвращения домой, готовы пройти необходимую обсервацию и оплатить рейс на родину. Правда, сразу последовала оговорка, что сумма стоимости за билет должна быть адекватной, информирует enovosty.com/news.

По словам женщины, в украинском посольстве им ответили, что для организации эвакуационного рейса людей недостаточно.

Украинцы застрявшие в Дохе крайне возмущены подобными действиями украинских властей и рассчитывают на скорейшее возвращение в Украину.

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