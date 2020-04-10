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В Южной Корее растет число повторно заболевших COVID-19

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В Южной Корее проходит эпидемиологическое расследование относительно причин повторного заражения гражданами COVID-19

Южнокорейские официальные лица сообщили, что проведенные тесты у 91 пациента, ранее считавшихся выздоровевшими, снова показали положительный результат. В начале недели количество таких пациентов составляло 51. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Директор Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Чон Ен Кён сказала, что предполагается, что вирус, возможно, был «реактивирован», а не реинфицированы пациенты. В то же время, представители органов здравоохранения Южной Кореи отметили, что остается неясным, что стоит за этой новой тенденцией, и сообщили, что в стране проходит эпидемиологическое расследование.

В Южной Корее растет число повторно заболевших COVID-19

Перспектива повторного заражения выздоровевших людей вирусом COVID-19 вызывает серьезную международную озабоченность, поскольку многие страны надеются, что у перенесших заболевание будет выработан иммунитет для предотвращения возобновления пандемии.

«Количество заболевших будет только увеличиваться, а 91 человек — это только начало», — говорит профессор инфекционных заболеваний Ким Ву-Джу.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 343

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