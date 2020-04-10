В Великобритании растет число больных с COVID-19

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В Великобритании за сутки число больных с COVID-19 увеличилось на 4 344 человека, а число умерших - на 866 человек

В Великобритании число умерших от коронавируса за последние сутки выросло на 866 до 8144 человек. Об этом сообщает Reuters, информируют Экономические Новости.

Количество больных за сутки выросло на 4 344 и составило около 65 тысяч человек. Сейчас в больницах находятся 16 784 человека.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании, который болеет коронавирусом и находится в больнице, был переведен из реанимации в больничную палату. Однако к своим обязанностям он сможет приступить не ранее, чем через месяц

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