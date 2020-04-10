В США хотят «наказать долларом» Китай за пандемию коронавируса
В США предложили «сурово наказать» Китай за коронавирус. Об этом заявил сенатор Линдси Грэхэм.
«Мы, сенат США, не виним Трампа, мы виним Китай. Китай ответственен за 16 тысяч смертей американцев и за 17 миллионов потерявших работу», — сказал политик. , информирует enovosty.com/news.
По его мнению, настолько масштабное распространение вируса допустило китайское правительство.
Грэхэм подчеркнул, что США должны «заставить Китай изменить свое поведение». В частности, он призвал Вашингтон заставить Пекин списать часть долга. По его словам, страна должна изменить свое поведение.
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Ранее экономисты, опрошенные Bloomberg, предсказали США рекордный за всю историю страны уровень безработицы по окончании пандемии коронавируса. Ее масштабы превзойдут показатели времен Великой депрессии, начавшейся в 1929 году.
По последним данным, в США более 474,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. 17,7 тысячи человек погибли, а 27,3 тысячи — вылечились.