В Польше начали появляться торговые автоматы, продающие медицинские маски

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В Польше начали появляться торговые автоматы, продающие медицинские маски для лица, перчатки и дезинфицирующие средства

На улицах Варшавы начали появляться торговые автоматы, продающие медицинские маски для лица. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

На этой неделе на улицах двух крупнейших городов Польши появились торговые автоматы по продаже лицевых масок, перчаток и дезинфицирующих средств из-за усиления правил социального дистанцирования с целью ограничения распространения коронавируса.

В Варшаве было установлено два торговых автомата, а в Кракове — пять штук. В ближайшие две недели планируется установить еще несколько десятков.

Ранее сообщалось, что в Польше продлили карантин и ввели обязательный масочный режим. Со следующей недели ношение медицинских масок в общественных местах станет обязательным.

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