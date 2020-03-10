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ВВС США отправили бомбардировщики B-2 Spirit в Европу

Главная » Последние новости » Новости мира » ВВС США отправили бомбардировщики B-2 Spirit в Европу
 
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Самолеты будут работать на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования США. 

Европейское командование США (EUCOM) подтвердило развертывание в Европе самолета-невидимки B-2 Spirit из 509-го и 131-го бомбардировочного крыла, авиабазы ​​Whiteman, штат Миссури., информирует enovosty.com/news.

Самолеты B-2 Spirit с базы ВВС Whiteman приземлились на авиабазе Лажеш, Азорские острова, Португалия, 9 марта 2020 года, чтобы провести интеграцию в театр военных действий и летную подготовку.

Самолеты будут работать на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования США. Развертывание стратегических бомбардировщиков в Европе обеспечивает ознакомление членов экипажа в театре и демонстрирует приверженность США союзникам и партнерам.

Интеграция с союзниками по НАТО и странами-партнерами по театру военных действий, а также с другими военно-воздушными силами США и совместными подразделениями вносит вклад в готовность и устойчивость сил и позволяет строить прочные и стратегические отношения, необходимые для противодействия широкому кругу глобальных вызовов.

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Количество отправленных в Европу бомбардировщиков не уточняется.

B-2 Spirit — малозаметный стратегический бомбардировщик ВВС США. Он используется для прорыва плотной ПВО противника и доставки обычной или ядерной бомбовой нагрузки. Для обеспечения малозаметности на самолете широко использованы стелс-технологии: самолёт покрыт радиопоглощающими материалами.

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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