В Великобритании от коронавируса умерли пять человек

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В Великобритании от коронавируса уже умерли пять человек. По состоянию на 10 марта количество инфицированных вирусом Covid-19 в мире выросло до 114 623 человек.

В Великобритании в больнице Сент-Гельер от коронавируса скончался пятый человек. Об этом сообщает Sky News, информирует enovosty.com/news.

Главный врач больницы Сент-Гельер Дэниэл Элкелес отметил, что в больнице от коронавируса Covid-19 умер 70-летний пациент, у которого также было диагностировано несколько хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что от коронавируса в больнице Вулверхэмптона умерла 70-летняя женщина. По предварительным данным, она заразилась в Великобритании.

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В Великобритании число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выросло на 46 человек и достигло 319. Согласно данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса по состоянию на 10 марта количество инфицированных опасным коронавирусом Covid-19 во всем мире увеличилось до 114 623 человек.