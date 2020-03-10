Улицы Италии еще никогда не были такими пустыми: страна борется с коронавирусом (ФОТО)

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В Италии все улицы опустели после того, как правительство расширило карантинные меры по всей стране, пытаясь замедлить самую серьезную в Европе вспышку коронавируса.

Меры, объявленные поздно вечером в понедельник премьер-министром Джузеппе Конте, расширяют шаги, уже предпринятые в богатом северном регионе Ломбардии и частях соседних провинций., информирует enovosty.com/news.

«Будущее Италии в наших руках. Давайте все сделаем свое дело, отказавшись от чего-то для нашего общего блага», — написал Конте в Твиттере, призывая людей брать на себя личную ответственность.

В течение, по крайней мере, следующих трех недель людям было приказано покидать свои места жительства только по рабочим делам, по медицинским показаниям или в чрезвычайных ситуациях. Любой, кто будет вынужден куда-то поехать, должен будет заполнить документ с указанием причин и носить его с собой.

Большие собрания и мероприятия на открытом воздухе, в том числе спортивные, были запрещены, а бары и рестораны должны быть закрыты с 18:00. Школы и университеты будут закрыты до 3 апреля.

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«Вся Италия сейчас закрыта», — гласил заголовок в газете Corriere della Sera.

Улицы Рима стали намного тише, чем обычно, машины свободно кружили под чистым голубым небом в центре, отражая атмосферу финансовой столицы Милана, уже находившейся под более строгим контролем.

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Пассажиры в Риме могли легко найти места в обычно забитой подземке во время утренних часов пик.

Людей в масках на улицах столицы стало еще больше, чем раньше.

Вскоре после того, как были объявлены меры безопасности, жители Рима бросились в ночные супермаркеты, чтобы запастись едой и предметами первой необходимости.

Магазины могут оставаться открытыми до тех пор, пока покупатели соблюдают минимальное расстояние между ними.

Меры были приняты после того, как последние данные показали, что вспышка коронавируса продолжает расти, с 9 172 положительными случаями, зарегистрированными по состоянию на понедельник, и 463 случаями смерти, что является вторым по величине уровнем в мире после Китая.

Всемирная организация здравоохранения высоко оценила «агрессивную» реакцию Италии на кризис, поскольку первые случаи заболевания возникли неподалеку Милана почти три недели назад, но экономические издержки были огромными.

В понедельник фондовая биржа Милана упала более чем на 11%, а итальянские расходы по займам взлетели, вызвав опасения, что экономика, которая уже находится на грани рецессии и которая находится под угрозой второй по величине задолженности в еврозоне, может оказаться в кризисе.

Конте уже пообещал «массированную шоковую терапию», чтобы помочь справиться с непосредственным экономическим воздействием кризиса, и во вторник министр промышленности Стефано Патуанелли заявил, что правительство утвердит меры на сумму около 10 миллиардов евро.

Источник: Reuters