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Стоимость биткоина снижается вслед за нефтью

Главная » Последние новости » Новости мира » Стоимость биткоина снижается вслед за нефтью
 
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Среднерыночная цена биткоина упала на 10% на фоне снижения стоимости нефти

Согласно данным биржи CoinMarketCap, среднерыночная цена биткоина снизилась на 10% и составила 7 943 долларов. Снижение стоимости произошло из-за значительного падения цен на нефть

Одновременно со снижением стоимости биткоина начали падать в цене и наиболее ликвидные криптовалюты. В среднем криптовалюты подешевели в цене на 10-14,6%, информирует enovosty.com/news.

Стоимость биткоина снижается вслед за нефтью

Курс криптовалюты Ethereum снизился на 10,1% до 207,3 долл, стоимость криптовалюты Ripple упала на 9,9% и составила 0,2 долл, курс криптовалюты Bitcoin Саsh уменьшился на 14,6% до 277,1 долл, а цена криптовалюты Litecoin упала на 14,2% и составила 50,1 долл.

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В результате капитализация криптовалюты «биткоин» снизилась до 145,1 млрд долл, криптовалюты Ethereum упала до 22,7 млрд долл, криптовалюты Ripple уменьшилась до 9,2 млрд долл, криптовалюты Bitcoin Саsh снизилась до 5,1 млрд долл, а капитализация криптовалюты Litecoin уменьшилась до 3,2 млрд долл.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 182

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