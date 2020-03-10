Саудовская Аравия не видит смысла в проведении новой встречи ОПЕК+

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Саудовская Аравия не видит смысла в проведении новой встречи ОПЕК+ на фоне невозможности принять решение о сокращении объемов добычи нефти

Министр энергетики Королевства Саудовская Араавия принц Абдель Азиз бен Сальман сообщил, что Саудовская Аравия не видит смысла в проведении новой встречи ОПЕК+ на фоне отсутствия соглашения между странами ОПЕК+ относительно мер по стабилизации рынка, информирует enovosty.com/news.

Министр энергетики отметил, что он не видит необходимости в проведении встречи в мае-июне, которая в очередной раз продемонстрирует неспособность прийти к договоренности и принять меры, которые необходимо осуществить в подобном кризисе

Абдель Азиз бен Сальман подчеркнул, что на свободном рынке всем производителям важно продемонстрировать конкурентоспособность и сохранить свою долю рынка

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Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ в Вене не смогли договориться о сокращении добычи нефти из-за коронавируса.