Самые богатые люди мира за день потеряли $238,5 млрд, — Bloomberg

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9 марта состояние 500 богатейших людей мира уменьшилось более чем на полтриллиона долларов.

В этот понедельник, 9 марта, самые богатые люди мира из списка Bloomberg Billionaires лишились $238,5 млрд, Об этом сообщает Bloomberg, информирует enovosty.com/news.

По мнению аналитиков, данное падение является максимальным с 2016 года, то есть с периода, когда Bloomberg стал вести рейтинг миллиардеров. Наиболее пострадали собственники энергетических компаний. Индийский магнат Мукеш Амбани потерял около $5,8 млрд, уступив место самого богатого человека Азии собственнику Alibaba Джеку Ма. Состояние Джеку Ма уменьшилось на $1,1 млрд. Собственник LVMH Бернар Арно потерял около $4,4 млрд, состояние учредителя Amazon Джеффа Безоса уменьшилось на $5,6 млрд, а главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократилось на $5,3 млрд.

Сообщается, что в 2020 году общее состояние 500 богатейших людей мира уменьшилось более чем на полтриллиона долларов.