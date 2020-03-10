Мировые фондовые рынки начали восстанавливаться после рекордного обвала

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Мировые фондовые рынки начали восстанавливаться после рекордного обвала из-за снижения нефтяных цен

Во вторник мировые фондовые рынки начали восстанавливаться после рекордного обвала в понедельник, 9 марта. Об этом сообщает Джо МакДональд в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Европейские индексы выросли более чем на 3%. Лондонский FTSE 100 вырос на 3,8% до 6 193, франкфуртский DAX увеличился на 3,2% до 10 965, а французский CAC 40 поднялся на 3,8% до 4,885.

Индекс Shanghai Composite вырос на 1,8% до 2996,76, а индекс Nikkei 225 в Токио увеличился на 0,9% до 19 867,12. Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,4% до 25 392,51. Kospi в Сеуле увеличился 0,4% до 1 962,93, а S&P-ASX 200 в Сиднее вырос до 5 939,60.

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Напомним, ранее сообщалось, что европейские фондовые рынки 9 марта открылись обвалом после падения нефтяных цен