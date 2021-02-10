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ВМС США планируют закупить новые специальные надводные корабли

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ВМС США хотят закупить до 110 специальных надводных кораблей для командования специальных операций ВМС (NAVSPECWARCOM) и береговой охраны США (USCG).

ВМС объявили о планах приобретения 8-метровых и 11-метровых надводных кораблей поддержки специального назначения ВМС США и корабля специального назначения для Береговой охраны США (USCG), информирует enovosty.com/news.

В одном из уведомлений ВМС США было объявлено, что будет закуплено до 110 судов с фирменными коммерческими компонентами.

Также было отмечено, что военно-морское командование специальных операций (NAVSPECWARCOM) и береговые подразделения USCG являются пользователями этого актива.

Стоит упомянуть, что Командование специальных операций ВМС, головное подразделение команд SEAL, как компонент Командования специальных операций США (SOCOM), использует такие корабли во время своих специальных операций.

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8-метровые и 11-метровые корабли поддержки (SSC) военно-морских сил специального назначения (NSW) предназначены для установки и извлечения SOF на короткие расстояния в речных и прибрежных средах.

Новые суда также могут быть сброшены по воздуху с транспортного самолета С-17 и вертолета CH-47.


По материалам Defence-blog
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