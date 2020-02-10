РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

10.02.2020 г.
21:26По Европе пронесся мощный ураган (ВИДЕО)
20:55В России игроки в страйкбол получили до 18 лет строго режима "за терроризм": признание выбивали пытками
20:42В Мексике жители региона оказались "в осаде" у банд наркокартелей
18:25Война в Сирии: Пятеро турецких военных погибли при артобстреле в Идлибе
17:38Нынешняя ситуация с коронавирусом может оказаться лишь верхушкой айсберга, - глава ВОЗ
15:24Варфоломей назвал распространение фейковых новостей грехом
15:03Турецкие ДЭПЛ “ТИП-209/1400” стали получать на вооружение комплексы "ЗАРГАНА", - Злой Одессит
Все новости мира

Аналитика

10.02.2020

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф Паразитов
Суд принял решение по Зверобой, двое украинцев заразились новым коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, а Европу потрепал сильнейший ...
07.02.2020

Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета

Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета
Украинцев ждет новшество по газу, российским актерам закрыли въезд в Украину, а Великобритания решила отменить часть санкций против Российской Федерации, ...
07.02.2020

Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1

Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1
Верховная Рада (ВР) приступила к рассмотрению финальной версии скандального законопроекта о рынке земли. Ко второму чтению в документ внесли 4018 правок. ...

Последние новости

10.02.2020 г.
21:26 По Европе пронесся мощный ураган (ВИДЕО)
20:55 В России игроки в страйкбол получили до 18 лет строго режима "за терроризм": признание выбивали пытками
20:42 В Мексике жители региона оказались "в осаде" у банд наркокартелей
20:24 Компания Samsung показала новый смартфон со складным экраном (ВИДЕО)
20:13 Боевики заставляют жителей Донбасса менять паспорта
19:55 Ведущая программы новостей на росТВ не смогла удержаться от смеха над нищенскими «социальными надбавками» (ВИДЕО)
19:51 Правительство и дальше будет поддерживать политику низкой инфляции, - Милованов
19:29 Александр Леонов рассказал о влиянии "антикризисного пакета" на экономику: слова расходятся с делами
18:51 Киевлянам пересчитают стоимость воды и тепла: подробности
18:45 Золото дорожает, цены на нефть падают, страны считают экономический ущерб - Reutars
18:25 Война в Сирии: Пятеро турецких военных погибли при артобстреле в Идлибе
18:04 Киберполиция блокировала фишинговую схему завладения криптовалютой
17:38 Нынешняя ситуация с коронавирусом может оказаться лишь верхушкой айсберга, - глава ВОЗ
17:14 В Украине инфляция упала до 3,2%, - Госстат
16:54 В Украине стремительно растет количество ФОПов
16:25 В НБУ рассказали о главных рисках на 2020 год
16:13 В столичном вузе произошел переполох из-за студента из Китая: подробности
15:42 Нафтогаз планирует существенно снизить цену на газ
15:24 Варфоломей назвал распространение фейковых новостей грехом
15:20 Польша собирается менять миграционную политику: как это отразится на украинцах
15:03 Турецкие ДЭПЛ “ТИП-209/1400” стали получать на вооружение комплексы "ЗАРГАНА", - Злой Одессит
15:00 В Мариинском парке неизвестные попытались облить зеленкой памятник (ФОТО)
14:40 Появилась свежая статистика по приложению «Дія» за 4 суток: детали
14:20 В Европе бушует ураган "Киара": яркие фото и видео опасного шторма
14:00 Оскар-2020: самые яркие мемы и комментарии о церемонии награждения
13:45 Американские ВМС получили первый образец обновленного конвертоплана Bell V-22 Osprey
13:30 В Сети появились первые изображения Volkswagen ID.1: что примечательного в новинке (ФОТО)
13:26 Идея создания отдельного министерства спорта объединила политиков и спортсменов – Артур Палатный
13:15 Несколько украинских вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира
13:00 В Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение
12:59 Украинцы оценили свое материальное положение
12:47 Украинцы стали реже ехать на заработки. В чём причина?
12:26 Трамп сокращает иностранную помощь. Чего ждать украинцам?
12:22 Получатели субсидий оказались под прицелом. Кто может потерять помощь?
12:14 Алена Дегрик Шевцова: Как Apple Card оживила интерес к металлическим банковским картам
12:00 Россия захотела вернуть послов в Киев: В Украине ответили
11:00 В Минобороны сообщили интересные подробности о призыве в Украине
10:31 Украина нарастит производство мяса птицы
10:17 В РФ объяснили, почему стоит бояться отставки Путина
09:55 Как бесплатно получить 2 гектара земли: В Украине стартовал флешмоб "Отримай свою землю" - детали
09:39 Ситуация на Донбассе: Оккупанты планируют массово отключать электроэнергию
09:05 Экс-пленник "ДНР" раскрыл детали о зверствах боевиков
09:00 В Минобороны анонсировали "сюрприз" с военными билетами
08:44 Сектор Газа запустил ракету по Израилю
08:32 Украинские "жены ИГИЛа" попросили спасти их
08:10 Новинки от OnePlus 2020 года: что нового готовят пользователям
08:00 Стало известно, куда чаще всего ездили украинцы
07:45 Составлен рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире в 2019 году
07:26 "Реванш режима Януковича": семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому
07:00 Lockheed Martin совместно с индийской фирмой продвигают истребитель F-21
06:50 Переписку Кивы с Жириновским высмеяли меткой фотожабой (ФОТО)
09.02.2020 г.
21:11 Фото дня: жители Северной Кореи в глубоком поклоне перед бронзовыми статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира
19:48 РФ существенно упростит предоставление российского гражданства для всех "признанных носителями русского языка"
19:03 Украинцы начали массово покупать подержанные автомобили: лидируют б/у авто от 10 лет
18:36 Биткоин впервые с октября превысил отметку в $10 тысяч
18:20 "Ху из миссис Поклонская?": Экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская заказала генетическую экспертизу
17:23 США строят новые военные объекты в Сирии на фоне обострения в Идлибе - СМИ
16:50 В России проходят стихийные митинги против карантинных центров для граждан Китая: люди перекрыли дорогу и не пропустили скорую
16:00 Чудеса милосердия: Как выглядят спасенные собаки, у которых почти не было шансов на жизнь (ФОТО)
15:33 Самолет президента Мексики Boeing 787-8 Dreamliner разыграют в лотерею
Все новости »

В России игроки в страйкбол получили до 18 лет строго режима «за терроризм»: признание выбивали пытками

Главная » Последние новости » Новости мира » В России игроки в страйкбол получили до 18 лет строго режима "за терроризм": признание выбивали пытками
 
Печать Отправить на почту

 

 

Спецслужбы РФ объединили их в террористическую организацию «Сеть» и заявили, что эта организация якобы собирается свергнуть власть и устроить теракты во время футбольного чемпионата позапрошлого года.

Об этом на своей странице в Facebook написала общественная активистка Катерина Гордеева, информирует enovosty.com/news.

«Сеть» приравняли к запрещенной в России террористической организации, наравне с «Исламским государством» и «Талибаном». Но мы ничего не знаем о совершенных членами «Сеть» преступлениях и терактах.

Мы даже не знаем, сколько из задержанных по делу «Сети» были знакомы между собой. Но совершенно точно знаем, что задержанных пытали. Этому есть фото и видео свидетельства, в том числе, членов общественной наблюдательной комиссии, которые были в СИЗО у парней: ожоги от электрошокеров на руках и следы побоев.

Мы не знаем, откуда в деле взялось якобы изъятое оружие: родственники и сами обвиняемые рассказывали, с какой жестокостью происходили задержания, рассказывали и о подброшенных вещдоках, — пишет Гордеева.

Читайте: Ведущая программы новостей на росТВ не смогла удержаться от смеха над нищенскими «социальными надбавками» (ВИДЕО)

Этим утром случилась довольно страшная штука. Семеро парней левых и антифашистских убеждений из Питера и Пензы получили сроки от 6 до 18 лет лишения свободы.

Еще мы знаем, что единственное, что, помимо левых убеждений и антифашизма, по-настоящему объединяло парней, которые сегодня, напомню, получили сроки до 18 лет тюрьмы, так это увлечение страйкболом. Такая пацанская полувоенная стратегическая игра, где все одеваются в камуфляж, вооружаются мягкой пневматикой, делают суровые рожи и стреляют друг в друга пластиковыми шариками. Собственно, названия команд, за которые играли ребята, фсбшники теперь считают террористическими ячейками.

Приговор, который сегодня вынес суд в Пензе — чудовищен: дали ровно столько, сколько просил прокурор.Не думаю, что можно как-то его изменить, я вообще не оптимист. Теперь будут сидеть, а мы как-то жить дальше. Понимая, что сесть можно за все, повар ты или панк. Особенно, если у тебя есть хоть сколько-нибудь отличающиеся убеждения.», — написала Екатерина Гордеева

Илья Шакурский написал как выбивали признания: «…я слышал в соседнем кабинете стоны. Я думаю, что это были стоны Куксова. После чего зашел один сотрудник ФСБ в маске, у него в руках была тряпка или какие-то бинты в крови все». Илья Шакурский, 23 года — студент физмата, волонтер центра спасения бездомных животных, антифашист, музыкант, организатор экологических акций. После пыток в ФСБ дал признательные показания об участии в «Сети», получил 16 лет лагерей. Василий Куксов, 32 года — инженер-конструктор, музыкант. Во время пыток не дал признательных показаний. Осужден на 9 лет лагерей.

Россияне, когда вас позовут голосовать за то, чтобы Путин остался у власти до конца своих дней, вспомните этих ребят. Им изуродовали жизни, чтобы какие-то лейтенанты ФСБ стали капитанами, а майоры полковниками. Просто помните: на месте этих ребят может оказаться любой из вас.», — написал на своей странице в Facebook российский журналист Рустем Адагамов.

В России игроки в страйкбол получили до 18 лет строго режима «за терроризм»: признание выбивали пытками


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 599

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"
Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета
Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1
Итоги дня: Победа и новый скандал Трампа, "Дія" в действии и страсти в Раде
Брексит таки подкрался (не)заметно: чего ожидать Украине
Итоги дня: Важная победа над РФ, зарплаты министров по-новому и бой акустическому насилию
Рада принялась сокращать своих: 300 или 95?
Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак
Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов
«Экономику ухандохали»: Опасен не сам грядущий кризис, а отношения власти к нему - Алексей Кущ
Все статьи


Читайте также

Ведущая программы новостей на росТВ не смогла удержаться от смеха над нищенскими «социальными надбавками» (ВИДЕО)
 "Ржач полный. Реальный рейтинг!": В сеть выложили реакцию людей на портрет Путина в лифте (ВИДЕО)
Секрет успеха: Российский политик рассказал, когда обрушится рейтинг Путина
 Чем ниже падает экономика России, тем выше рейтинг Путина, — EurasiaNet
Двоечник-НКВДшник: Каков настоящий рейтинг Путина, - Слава Рабинович

Армия

Самоходное артиллерийское орудие 120-мм 2С9 "Нона-С"
Противотанковый ракетный комплекс BGM-71 «Тоw» (США)
Самоходная гаубица 155-мм L33 (Израиль)
Бронетранспортер Type 96 (Япония)
Вся армия    >>

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Погибшие в Сирии спецназовцы ФСБ РФ должны были обеспечить безопасность встречи руководства Сирии и Турции - СМИ (4572)

Испытания показали, что авианосец USS Gerald R. Ford стоимостью $13 млрд не готов к бою (3850)

Поклонники в восторге: Кейт Миддлтон и принц Уильям проявили свои чувства на публике (ВИДЕО) (3732)

В России арестован замглавы Генштаба ВС (3442)

Фото дня: офицер королевской гвардии в Тайланде защищается от коронавируса (3205)

Страны ОПЕК бьют тревогу: В Китае рекордно снизился спрос на нефть (2847)

Счет погибшим и раненым идет на сотни: война в Сирии стала причиной напряжения между Путиным и Эрдоганом (1974)

Ситуация накаляется: Турецкая колонна бронетехники вошла в сирийский Идлиб (1949)

Евросоюз меняет правила для вступления новых стран, - Associated Press (1937)

Преемник: Президент Туркменистана назначил министром своего сына и создал под него министерство (1889)

Персоны

Борис
ТАРАСЮК
Оксана
СЫРОЕД
Лилия
ГРИНЕВИЧ
Максим
ШКИЛЬ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Ржач полный. Реальный рейтинг!": В сеть выложили реакцию людей на портрет Путина в лифте (ВИДЕО) (21756)

Несколько украинских вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира (10015)

В Крыму арестовали бизнесмена, который катался на льве с триколором, славя оккупантов – пришла расплата - Олег Сенцов (7103)




Экономические новости youtube

Азартные игры




Loading...

help

bigmir)net TOP 100

 