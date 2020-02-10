В России игроки в страйкбол получили до 18 лет строго режима «за терроризм»: признание выбивали пытками

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Спецслужбы РФ объединили их в террористическую организацию «Сеть» и заявили, что эта организация якобы собирается свергнуть власть и устроить теракты во время футбольного чемпионата позапрошлого года.

Об этом на своей странице в Facebook написала общественная активистка Катерина Гордеева, информирует enovosty.com/news.

«Сеть» приравняли к запрещенной в России террористической организации, наравне с «Исламским государством» и «Талибаном». Но мы ничего не знаем о совершенных членами «Сеть» преступлениях и терактах.

Мы даже не знаем, сколько из задержанных по делу «Сети» были знакомы между собой. Но совершенно точно знаем, что задержанных пытали. Этому есть фото и видео свидетельства, в том числе, членов общественной наблюдательной комиссии, которые были в СИЗО у парней: ожоги от электрошокеров на руках и следы побоев.

Мы не знаем, откуда в деле взялось якобы изъятое оружие: родственники и сами обвиняемые рассказывали, с какой жестокостью происходили задержания, рассказывали и о подброшенных вещдоках, — пишет Гордеева.

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Этим утром случилась довольно страшная штука. Семеро парней левых и антифашистских убеждений из Питера и Пензы получили сроки от 6 до 18 лет лишения свободы.

Еще мы знаем, что единственное, что, помимо левых убеждений и антифашизма, по-настоящему объединяло парней, которые сегодня, напомню, получили сроки до 18 лет тюрьмы, так это увлечение страйкболом. Такая пацанская полувоенная стратегическая игра, где все одеваются в камуфляж, вооружаются мягкой пневматикой, делают суровые рожи и стреляют друг в друга пластиковыми шариками. Собственно, названия команд, за которые играли ребята, фсбшники теперь считают террористическими ячейками.

Приговор, который сегодня вынес суд в Пензе — чудовищен: дали ровно столько, сколько просил прокурор.Не думаю, что можно как-то его изменить, я вообще не оптимист. Теперь будут сидеть, а мы как-то жить дальше. Понимая, что сесть можно за все, повар ты или панк. Особенно, если у тебя есть хоть сколько-нибудь отличающиеся убеждения.», — написала Екатерина Гордеева

Илья Шакурский написал как выбивали признания: «…я слышал в соседнем кабинете стоны. Я думаю, что это были стоны Куксова. После чего зашел один сотрудник ФСБ в маске, у него в руках была тряпка или какие-то бинты в крови все». Илья Шакурский, 23 года — студент физмата, волонтер центра спасения бездомных животных, антифашист, музыкант, организатор экологических акций. После пыток в ФСБ дал признательные показания об участии в «Сети», получил 16 лет лагерей. Василий Куксов, 32 года — инженер-конструктор, музыкант. Во время пыток не дал признательных показаний. Осужден на 9 лет лагерей.

Россияне, когда вас позовут голосовать за то, чтобы Путин остался у власти до конца своих дней, вспомните этих ребят. Им изуродовали жизни, чтобы какие-то лейтенанты ФСБ стали капитанами, а майоры полковниками. Просто помните: на месте этих ребят может оказаться любой из вас.», — написал на своей странице в Facebook российский журналист Рустем Адагамов.