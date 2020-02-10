В Мексике жители региона оказались «в осаде» у банд наркокартелей

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В Мексике жители региона оказались «в осаде» у банд наркокартелей и обучают своих несовершеннолетних детей стрельбе из оружия

В мексиканском штате Герреро местные жители обучают своих несовершеннолетних детей стрельбе из оружия. Данная инициатива шокировала всю страну. Об этом сообщает Дразен Джорджик в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал, что тем, кто вооружает детей, «должно быть стыдно за себя», и осудил использование детей.

Последней каплей терпения жителей региона стало убийство десяти музыкантов членами картеля Los Ardillos. До этого были массовые убийства фермеров, чьи земельные участки находились неподалеку от наркоплантаций и «героиновых маршрутов». Только в прошлом году погибло 6500 фермеров.

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Родители говорят, что их дети вынуждены прекратить школьное образование, когда им исполнится около 12 лет, поскольку средние школы находятся на территории, контролируемой картелем. Абунер Мартинес прекратил посещать школу год назад после того, как его отца похитили, пытали, а затем обезглавили. Фермеры ухаживают за своими кукурузными полями с дробовиками на спинах, а вооруженные добровольцы круглосуточно охраняют и патрулируют свою территорию. «Мы оказались в осаде», — сказал житель деревни

«Это публичный крик о помощи со стороны сообщества, находящегося в окружении. Они безуспешно пытаются получить помощь от федерального правительства и правительства штата», — сказал аналитик Международной кризисной группы (ICG) Фалько Эрнст.